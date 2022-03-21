Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Ручной метчик Сибртех 76625 (М10x1 мм, 2 шт.)
5.0
2
320 ₽
Метчики
    Ручной метчик Сибртех 76625 (М10x1 мм, 2 шт.)
    Арт. Х1514120
    5.0
    2
    Ручной метчик Сибртех 76625 (М10x1 мм, 2 шт.)
    Ручной метчик Сибртех 76625 (М10x1 мм, 2 шт.)
    Ручной метчик Сибртех 76625 (М10x1 мм, 2 шт.)
    Ручной метчик Сибртех 76625 (М10x1 мм, 2 шт.)
      Ручной метчик Сибртех 76625 (М10x1 мм, 2 шт.)
      Ручной метчик Сибртех 76625 (М10x1 мм, 2 шт.)
      Ручной метчик Сибртех 76625 (М10x1 мм, 2 шт.)
      Ручной метчик Сибртех 76625 (М10x1 мм, 2 шт.)

      Ручной метчик Сибртех 76625 (М10x1 мм, 2 шт.)

      320 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х1514120
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Сибртех
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип резьбонарезного инструмента
      		метчик
      Направление резьбы
      		правое
      Все характеристики
      320 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

      С этим товаром смотрят

      Скобы Зубр 31620-10_Z01 (тип 53, 10 мм, красные, 1000 шт.)
      150 ₽
      5.0
      Скобы Зубр 31620-10_Z01 (тип 53, 10 мм, красные, 1000 шт.)
      Ключ гаечный комбинированный Sitomo (13x13 мм, оксидированный) SIT
      175 ₽
      5.0
      Ключ гаечный комбинированный Sitomo (13x13 мм, оксидированный) SIT
      Ручной метчик Сибртех 76620 (М8x1 мм)
      120 ₽
      5.0
      Ручной метчик Сибртех 76620 (М8x1 мм)
      Метчикодержатель Сибртех М3-М12 76912
      400 ₽
      5.0
      Метчикодержатель Сибртех М3-М12 76912
      Плашка Сибртех 77025 (М10x1,25 мм)
      240 ₽
      5.0
      Плашка Сибртех 77025 (М10x1,25 мм)
      Плашкодержатель Сибртех 77425 (25 мм)
      280 ₽
      5.0
      Плашкодержатель Сибртех 77425 (25 мм)
      Многофункциональная смазка WD-40 200мл
      400 ₽
      Многофункциональная смазка WD-40 200мл
      Сверло по металлу DeWalt Extreme 2 DT5054-QZ HSS-G, 9х125х78 мм
      600 ₽
      Сверло по металлу DeWalt Extreme 2 DT5054-QZ HSS-G, 9х125х78 мм
      Коннектор с аквастопом Belamos YM5820E (3/4")
      100 ₽
      5.0
      Коннектор с аквастопом Belamos YM5820E (3/4")
      Коннектор Belamos YM5819E (3/4")
      95 ₽
      4.5
      Коннектор Belamos YM5819E (3/4")
      Ключ гаечный комбинированный Sitomo (14x14 мм, оксидированный) SIT
      180 ₽
      5.0
      Ключ гаечный комбинированный Sitomo (14x14 мм, оксидированный) SIT
      Сверло по металлу Практика 774-849, 9х178 мм
      290 ₽
      Сверло по металлу Практика 774-849, 9х178 мм
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Ручной метчик СИБРТЕХ 76625 используется для нарезания сквозной внутренней резьбы на металлических заготовках. Представляет собой стержень с прорезанными стружечными канавками, которые образуют режущие кромки. Изготовлен из инструментальной стали 9ХС. Достоинством ручного метчика является возможность нарезания резьбы в деталях, уже установленных на какой-либо конструкции. Размер: М10х1 мм. Количество в комплекте - 2 шт.

        Преимущества

        • Прочность
        • Износостойкость
        • Устойчивость к повышенным нагрузкам