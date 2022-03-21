Ручной метчик Сибртех 76625 (М10x1 мм, 2 шт.)

Преимущества

Прочность

Износостойкость

Устойчивость к повышенным нагрузкам

Ручной метчик СИБРТЕХ 76625 используется для нарезания сквозной внутренней резьбы на металлических заготовках. Представляет собой стержень с прорезанными стружечными канавками, которые образуют режущие кромки. Изготовлен из инструментальной стали 9ХС. Достоинством ручного метчика является возможность нарезания резьбы в деталях, уже установленных на какой-либо конструкции. Размер: М10х1 мм. Количество в комплекте - 2 шт.