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Ручной метчик Сибртех 76637 (М14x2 мм)
5.0
2
230 ₽
Метчики
    Ручной метчик Сибртех 76637 (М14x2 мм)
    Арт. Х151463
    5.0
    2
    Ручной метчик Сибртех 76637 (М14x2 мм)

      Ручной метчик Сибртех 76637 (М14x2 мм)

      230 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. Х151463
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Сибртех
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип резьбонарезного инструмента
      		метчик
      Направление резьбы
      		правое
      Все характеристики
      230 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Ручной метчик СИБРТЕХ 76637 используется для нарезания сквозной внутренней резьбы на металлических заготовках. Представляет собой стержень с прорезанными стружечными канавками, которые образуют режущие кромки. Изготовлен из инструментальной стали 9ХС. Достоинством ручного метчика является возможность нарезания резьбы в деталях, уже установленных на какой-либо конструкции. Размер: М14х2 мм. Количество в комплекте - 2 шт.

        Преимущества

        • Прочность
        • Износостойкость
        • Устойчивость к повышенным нагрузкам