Метчик свечной Jonnesway, 14 мм, 3/8" - 13/16", 5 предметов, AI060001

Набор применяется для ремонта разрушенной резьбы свечных отверстий алюминиевых головок блоков цилиндров бензиновых ДВС. С помощью входящего в комплект метчика нарезается новая резьба и в полученное отверстие устанавливается тонкостенная резьбовая втулка (футорка) для свечей зажигания с резьбовой частью М14х1,25. Содержание:

Метчик

Резьбовые втулки с внутренней резьбой М14х1,25, 4 шт. длиной: 9.5 мм, 11 мм, 13 мм, 19 мм.