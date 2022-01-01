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Метчик свечной Jonnesway, 14 мм, 3/8" - 13/16", 5 предметов, AI060001
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Метчики
    Метчик свечной Jonnesway, 14 мм, 3/8" - 13/16", 5 предметов, AI060001
    Арт. jonnesway_4621
    Метчик свечной Jonnesway, 14 мм, 3/8" - 13/16", 5 предметов, AI060001

      Метчик свечной Jonnesway, 14 мм, 3/8" - 13/16", 5 предметов, AI060001

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jonnesway_4621

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Тип резьбонарезного инструмента
      		метчик
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Набор применяется для ремонта разрушенной резьбы свечных отверстий алюминиевых головок блоков цилиндров бензиновых ДВС. С помощью входящего в комплект метчика нарезается новая резьба и в полученное отверстие устанавливается тонкостенная резьбовая втулка (футорка) для свечей зажигания с резьбовой частью М14х1,25. Содержание:

        • Метчик
        • Резьбовые втулки с внутренней резьбой М14х1,25, 4 шт. длиной: 9.5 мм, 11 мм, 13 мм, 19 мм.