Шланг армированный Метеор 3-х слойный, 3/4", 15 метров
Арт. О00000031171
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип шланга
|армированный
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Диаметр, дюйм
|3/4
- Трехслойный, армированный высокопрочной синтетической нитью шланг «Метеор» предназначен для полива, перекачки и прочих работ с жидкостями, в том числе с пищевыми. Внутренний слой ПВХ непрозрачный, черный, защищает от проникновения солнечных лучей и препятствует образованию водорослей внутри тела шланга. Наружный ПВХ слой прозрачный, окрашенный в зеленый цвет. При производстве используют специальные защитные добавки от воздействия внешних факторов, таких как ультрафиолетовое излучение, истирание. Между внутренним и наружным ПВХ слоями проложен высокопрочный плетеный корд из высокопрочной синтетической нити. Благодаря повышенным качественным показателям этот вид шланга имеет более высокие эксплуатационные характеристики (не заламывается и не перегибается).
Преимущества
- Материал изделия - (PVC) Поливинилхлорид
- Температурный режим эксплуатации -5°С / +40°С
- Вредные вещества (Cd), барий (Ba), свинец (Pb) отсутствуют
- Армирование диагональное, синтетической нитью
- Защита от ультрафиолета