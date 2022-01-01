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Шланг армированный Метеор 3-х слойный, 3/4", 15 метров
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Шланги армированные
    Шланг армированный Метеор 3-х слойный, 3/4", 15 метров
    Арт. О00000031171
    Шланг армированный Метеор 3-х слойный, 3/4", 15 метров

      Шланг армированный Метеор 3-х слойный, 3/4", 15 метров

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000031171

      Характеристики

      Производитель
      		ЗПШ
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип шланга
      		армированный
      Диаметр, дюйм
      		3/4
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Трехслойный, армированный высокопрочной синтетической нитью шланг «Метеор» предназначен для полива, перекачки и прочих работ с жидкостями, в том числе с пищевыми. Внутренний слой ПВХ непрозрачный, черный, защищает от проникновения солнечных лучей и препятствует образованию водорослей внутри тела шланга. Наружный ПВХ слой прозрачный, окрашенный в зеленый цвет. При производстве используют специальные защитные добавки от воздействия внешних факторов, таких как ультрафиолетовое излучение, истирание. Между внутренним и наружным ПВХ слоями проложен высокопрочный плетеный корд из высокопрочной синтетической нити. Благодаря повышенным качественным показателям этот вид шланга имеет более высокие эксплуатационные характеристики (не заламывается и не перегибается).

        Преимущества

        • Материал изделия - (PVC) Поливинилхлорид
        • Температурный режим эксплуатации   -5°С / +40°С
        • Вредные вещества (Cd), барий (Ba), свинец (Pb) отсутствуют
        • Армирование диагональное, синтетической нитью
        • Защита от ультрафиолета