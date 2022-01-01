Шланг армированный Метеор 3-х слойный, 3/4", 15 метров

Преимущества

Материал изделия - (PVC) Поливинилхлорид

Температурный режим эксплуатации -5°С / +40°С

Вредные вещества (Cd), барий (Ba), свинец (Pb) отсутствуют

Армирование диагональное, синтетической нитью

Защита от ультрафиолета

Трехслойный, армированный высокопрочной синтетической нитью шланг «Метеор» предназначен для полива, перекачки и прочих работ с жидкостями, в том числе с пищевыми. Внутренний слой ПВХ непрозрачный, черный, защищает от проникновения солнечных лучей и препятствует образованию водорослей внутри тела шланга. Наружный ПВХ слой прозрачный, окрашенный в зеленый цвет. При производстве используют специальные защитные добавки от воздействия внешних факторов, таких как ультрафиолетовое излучение, истирание. Между внутренним и наружным ПВХ слоями проложен высокопрочный плетеный корд из высокопрочной синтетической нити. Благодаря повышенным качественным показателям этот вид шланга имеет более высокие эксплуатационные характеристики (не заламывается и не перегибается).