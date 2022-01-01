Поливочный шланг Метеор НФ-00000042, 1/2", 50 м
Арт. О00000028263
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип шланга
|армированный
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Диаметр, дюйм
|1/2
- Поливочный шланг Метеор НФ-00000042, 1/2", 50 м, трехслойный, армированный высокопрочной синтетической нитью - предназначен для полива, перекачки и прочих работ с жидкостями, в том числе с пищевыми.
Преимущества
- Внутренний слой ПВХ непрозрачный, черный, защищает от проникновения солнечных лучей и препятствует образованию водорослей внутри тела шланга
- Наружный ПВХ слой прозрачный, окрашенный в зеленый цвет. При производстве используют специальные защитные добавки от воздействия внешних факторов, таких как ультрафиолетовое излучение, истирание
- Между внутренним и наружным ПВХ слоями проложен высокопрочный плетеный корд из высокопрочной синтетической нити
- Благодаря повышенным качественным показателям этот вид шланга имеет более высокие эксплуатационные характеристики (не заламывается и не перегибается)
- Защита от ультрафиолета