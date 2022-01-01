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Поливочный шланг Метеор НФ-00000042, 1/2", 50 м
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Шланги армированные
    Поливочный шланг Метеор НФ-00000042, 1/2", 50 м
    Арт. О00000028263
    Поливочный шланг Метеор НФ-00000042, 1/2", 50 м

      Поливочный шланг Метеор НФ-00000042, 1/2", 50 м

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000028263

      Характеристики

      Производитель
      		ЗПШ
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип шланга
      		армированный
      Диаметр, дюйм
      		1/2
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Поливочный шланг Метеор НФ-00000042, 1/2", 50 м, трехслойный, армированный высокопрочной синтетической нитью - предназначен для полива, перекачки и прочих работ с жидкостями, в том числе с пищевыми.

        Преимущества

        • Внутренний слой ПВХ непрозрачный, черный, защищает от проникновения солнечных лучей и препятствует образованию водорослей внутри тела шланга
        • Наружный ПВХ слой прозрачный, окрашенный в зеленый цвет. При производстве используют специальные защитные добавки от воздействия внешних факторов, таких как ультрафиолетовое излучение, истирание
        • Между внутренним и наружным ПВХ слоями проложен высокопрочный плетеный корд из высокопрочной синтетической нити
        • Благодаря повышенным качественным показателям этот вид шланга имеет более высокие эксплуатационные характеристики (не заламывается и не перегибается)
        • Защита от ультрафиолета