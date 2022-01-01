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Метла плоская полипропиленовая MATRIX 63215
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Метлы и швабры
    Метла плоская полипропиленовая MATRIX 63215
    Арт. Х130881
    Метла плоская полипропиленовая MATRIX 63215

      Метла плоская полипропиленовая MATRIX 63215

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х130881

      Характеристики

      Производитель
      		Matrix
      Тип
      		метла
      Черенок в комплекте
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Полипропиленовая плоская метла СИБРТЕХ 63215 собрана из жестких и прочных прутьев, волокна обладают износоустойчивостью. Купив данную метлу можно рассчитывать на долгий срок её службы. Имеет хозяйственно-бытовое применение. В конструкции тулейки метлы предусмотрено резьбовое соединение для установки черенка и отверстие для фиксации черенка саморезом диаметром 4 мм.

        Преимущества 

        • Гибкие прутья
        • Высокое качество уборки
        • Долгий срок службы
        • Прочные волокна