Метла плоская полипропиленовая MATRIX 63215
- Полипропиленовая плоская метла СИБРТЕХ 63215 собрана из жестких и прочных прутьев, волокна обладают износоустойчивостью. Купив данную метлу можно рассчитывать на долгий срок её службы. Имеет хозяйственно-бытовое применение. В конструкции тулейки метлы предусмотрено резьбовое соединение для установки черенка и отверстие для фиксации черенка саморезом диаметром 4 мм.
Преимущества
- Гибкие прутья
- Высокое качество уборки
- Долгий срок службы
- Прочные волокна