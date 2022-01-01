Метла плоская полипропиленовая MATRIX 63215

Преимущества

Гибкие прутья

Высокое качество уборки

Долгий срок службы

Прочные волокна

Полипропиленовая плоская метла СИБРТЕХ 63215 собрана из жестких и прочных прутьев, волокна обладают износоустойчивостью. Купив данную метлу можно рассчитывать на долгий срок её службы. Имеет хозяйственно-бытовое применение. В конструкции тулейки метлы предусмотрено резьбовое соединение для установки черенка и отверстие для фиксации черенка саморезом диаметром 4 мм.