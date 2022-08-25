Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Метр складной пластмассовый STABILA 1м*16мм 01004
5.0
1
Найти аналог
Рулетки
    Метр складной пластмассовый STABILA 1м*16мм 01004
    Арт. X13191721
    5.0
    1
    Метр складной пластмассовый STABILA 1м*16мм 01004

      Метр складной пластмассовый STABILA 1м*16мм 01004

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X13191721
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Stabila
      Длина, м
      		1
      Ширина ленты, мм
      		16
      Автоматическое возвращение ленты
      		Нет
      Магнитный зацеп
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Складной метр из армированного стеклопластика для работы в условиях высокой влажности. Утопленные износостойкие шарниры со стальными пружинами позволяют зафиксировать звенья под прямым углом. Гибкость и эластичность изделия при развертывании на всю длину. Функция разметки: в раскрытом виде рейки образуют непрерывную прямую кромку. Числа, кратные десяти, выделены красным цветом для лучшего ориентирования. Рельефная и стойкая к истиранию шкала. Двусторонняя шкала с делением в сантиметрах и миллиметрах по обеим кромкам складного метра.