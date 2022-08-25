Метр складной пластмассовый STABILA 1м*16мм 01004

Складной метр из армированного стеклопластика для работы в условиях высокой влажности. Утопленные износостойкие шарниры со стальными пружинами позволяют зафиксировать звенья под прямым углом. Гибкость и эластичность изделия при развертывании на всю длину. Функция разметки: в раскрытом виде рейки образуют непрерывную прямую кромку. Числа, кратные десяти, выделены красным цветом для лучшего ориентирования. Рельефная и стойкая к истиранию шкала. Двусторонняя шкала с делением в сантиметрах и миллиметрах по обеим кромкам складного метра.