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Метр складной пластмассовый Stabila 2м*16мм 01001
5.0
2
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Рулетки
    Метр складной пластмассовый Stabila 2м*16мм 01001
    Арт. Х131620218
    5.0
    2
    Метр складной пластмассовый Stabila 2м*16мм 01001

      Метр складной пластмассовый Stabila 2м*16мм 01001

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х131620218
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Stabila
      Страна производства
      		Малайзия
      Родина бренда
      		Германия
      Длина, м
      		2
      Ширина ленты, мм
      		16
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Складной метр из армированного стеклопластика для работы в условиях высокой влажности. Утопленные износостойкие шарниры со стальными пружинами позволяют зафиксировать звенья под прямым углом. Гибкость и эластичность изделия при развертывании на всю длину. Функция разметки: в раскрытом виде рейки образуют непрерывную прямую кромку. Числа, кратные десяти, выделены красным цветом для лучшего ориентирования. Рельефная и стойкая к истиранию шкала. Двусторонняя шкала с делением в сантиметрах и миллиметрах по обеим кромкам складного метра.