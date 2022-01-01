Преимущества

Микатермический нагревательный элемент

Бесшумная работа

Два типа обогрева: конвекционный и тепловолновой

Два режима нагрева

Напольная и настенная установка

Регулируемый термостат

Защита от влаги IP24 - возможно использование обогревателя в помещениях с повышенной влажностью

Защита от перегрева

Защита от опрокидывания

Индикаторные лампочки

Микатермический обогреватель Polaris PMH 1085 оснащен высокоэффективным нагревательным элементом. В данной модели предусмотрено два типа обогрева: конвекционный и тепловолновой. Регулируемый термостат предназначен для установки оптимальной температуры внутри помещения. Универсальная установка обеспечивает удобное размещение прибора в интерьере. Данная модель подходит для установки в помещениях с повышенной влажностью.