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Микатермический обогреватель Polaris PMH 1085
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Конвекторы
    Микатермический обогреватель Polaris PMH 1085
    Арт. 704305152
    Микатермический обогреватель Polaris PMH 1085

      Микатермический обогреватель Polaris PMH 1085

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. 704305152

      Характеристики

      Производитель
      		Polaris
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Габариты, мм
      		485х80х680
      Блокировка управления (родительский контроль)
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Микатермический обогреватель Polaris PMH 1085 оснащен высокоэффективным нагревательным элементом. В данной модели предусмотрено два типа обогрева: конвекционный и тепловолновой. Регулируемый термостат предназначен для установки оптимальной температуры внутри помещения. Универсальная установка обеспечивает удобное размещение прибора в интерьере. Данная модель подходит для установки в помещениях с повышенной влажностью.

        Преимущества

        • Микатермический нагревательный элемент
        • Бесшумная работа
        • Два типа обогрева: конвекционный и тепловолновой
        • Два режима нагрева
        • Напольная и настенная установка
        • Регулируемый термостат
        • Защита от влаги IP24 - возможно использование обогревателя в помещениях с повышенной влажностью
        • Защита от перегрева
        • Защита от опрокидывания
        • Индикаторные лампочки