Микатермический обогреватель Polaris PMH 1085
Арт. 704305152
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Габариты, мм
|485х80х680
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Блокировка управления (родительский контроль)
|Нет
- Микатермический обогреватель Polaris PMH 1085 оснащен высокоэффективным нагревательным элементом. В данной модели предусмотрено два типа обогрева: конвекционный и тепловолновой. Регулируемый термостат предназначен для установки оптимальной температуры внутри помещения. Универсальная установка обеспечивает удобное размещение прибора в интерьере. Данная модель подходит для установки в помещениях с повышенной влажностью.
Преимущества
- Микатермический нагревательный элемент
- Бесшумная работа
- Два типа обогрева: конвекционный и тепловолновой
- Два режима нагрева
- Напольная и настенная установка
- Регулируемый термостат
- Защита от влаги IP24 - возможно использование обогревателя в помещениях с повышенной влажностью
- Защита от перегрева
- Защита от опрокидывания
- Индикаторные лампочки