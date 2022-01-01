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Микатермический электрический конвектор Polaris PMH 2080 RCD
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Конвекторы
    Микатермический электрический конвектор Polaris PMH 2080 RCD
    Арт. 704305153
    Микатермический электрический конвектор Polaris PMH 2080 RCD

      Микатермический электрический конвектор Polaris PMH 2080 RCD

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. 704305153

      Характеристики

      Производитель
      		Polaris
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Габариты, мм
      		550х110х910
      Блокировка управления (родительский контроль)
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Микатермический обогреватель Polaris PMH 2080RCD обладает удобным дистанционным управлением. Обогреватель обеспечивает эффективное дополнительное теплоснабжение. Во время работы он не сжигает кислород и не сушит воздух. В данной модели предусмотрено два типа обогрева - конвекционный и тепловолновой. Предусмотрена возможность установки таймера. 

        Преимущества

        • Площадь обогрева 20 кв.м.
        • Микатермический нагревательный элемент
        • Два типа обогрева конвекционный и тепловолновой
        • Электронный термостат
        • Таймер
        • Двусторонний обогрев
        • Пульт дистанционного управления
        • Не сжигает кислород, не сушит воздух
        • Возможна регулировка мощности обогрева
        • Поддержание заданной температуры
        • Высокая скорость теплоотдачи после включения
        • Защита от опрокидывания
        • Защита от перегрева