Микатермический электрический конвектор Polaris PMH 2080 RCD
Арт. 704305153
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Габариты, мм
|550х110х910
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Блокировка управления (родительский контроль)
|Нет
- Микатермический обогреватель Polaris PMH 2080RCD обладает удобным дистанционным управлением. Обогреватель обеспечивает эффективное дополнительное теплоснабжение. Во время работы он не сжигает кислород и не сушит воздух. В данной модели предусмотрено два типа обогрева - конвекционный и тепловолновой. Предусмотрена возможность установки таймера.
Преимущества
- Площадь обогрева 20 кв.м.
- Микатермический нагревательный элемент
- Два типа обогрева конвекционный и тепловолновой
- Электронный термостат
- Таймер
- Двусторонний обогрев
- Пульт дистанционного управления
- Не сжигает кислород, не сушит воздух
- Возможна регулировка мощности обогрева
- Поддержание заданной температуры
- Высокая скорость теплоотдачи после включения
- Защита от опрокидывания
- Защита от перегрева