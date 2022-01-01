Микатермический электрический конвектор Polaris PMH 2080 RCD

Преимущества

Площадь обогрева 20 кв.м.

Микатермический нагревательный элемент

Два типа обогрева конвекционный и тепловолновой

Электронный термостат

Таймер

Двусторонний обогрев

Пульт дистанционного управления

Не сжигает кислород, не сушит воздух

Возможна регулировка мощности обогрева

Поддержание заданной температуры

Высокая скорость теплоотдачи после включения

Защита от опрокидывания

Защита от перегрева

Микатермический обогреватель Polaris PMH 2080RCD обладает удобным дистанционным управлением. Обогреватель обеспечивает эффективное дополнительное теплоснабжение. Во время работы он не сжигает кислород и не сушит воздух. В данной модели предусмотрено два типа обогрева - конвекционный и тепловолновой. Предусмотрена возможность установки таймера.