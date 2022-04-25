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Микрометр Matrix 317255, 0-25мм
5.0
2
1 790 ₽
Штангенциркули
    Микрометр Matrix 317255, 0-25мм
    Арт. Х1308392
    5.0
    2
    Микрометр Matrix 317255, 0-25мм
    Микрометр Matrix 317255, 0-25мм
    Микрометр Matrix 317255, 0-25мм
    Микрометр Matrix 317255, 0-25мм
      Микрометр Matrix 317255, 0-25мм
      Микрометр Matrix 317255, 0-25мм
      Микрометр Matrix 317255, 0-25мм
      Микрометр Matrix 317255, 0-25мм

      Микрометр Matrix 317255, 0-25мм

      1 790 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 230 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х1308392
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Matrix
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Вес, кг
      		0.304
      Материал
      		металл
      Все характеристики
      1 790 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 230 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Металлический микрометр MATRIX 317255 это простейший в обращении, удобный и при этом предельно строгий в измерениях инструмент, применяющийся для определения размера мелких рабочих деталей. Прибор обладает формой скобы, и оснащен вращающейся ручкой, позволяющей подогнать микрометрическую головку под края заготовки или цельного изделия. Микрометр выполнен из инструментального сплава на основе стали, не занимает много места среди других инструментов, и отличается надежностью, скрупулезностью и простотой. Купить микрометр MATRIX 317255 будет полезно токарю, ювелиру, работнику лаборатории, литейщику и фрезеровщику, а также архитектору, моделисту и другим сотрудникам, ценящим точность.

        Преимущества механического микрометра MATRIX 317255:

        • Прочный;
        • Долговечный;
        • Точный;
        • Легкий в обращении.

        Комплектация:

        • Микрометр;
        • Кейс.