Микрометр Matrix 317255, 0-25мм

Металлический микрометр MATRIX 317255 это простейший в обращении, удобный и при этом предельно строгий в измерениях инструмент, применяющийся для определения размера мелких рабочих деталей. Прибор обладает формой скобы, и оснащен вращающейся ручкой, позволяющей подогнать микрометрическую головку под края заготовки или цельного изделия. Микрометр выполнен из инструментального сплава на основе стали, не занимает много места среди других инструментов, и отличается надежностью, скрупулезностью и простотой. Купить микрометр MATRIX 317255 будет полезно токарю, ювелиру, работнику лаборатории, литейщику и фрезеровщику, а также архитектору, моделисту и другим сотрудникам, ценящим точность.

Преимущества механического микрометра MATRIX 317255:

Прочный;

Долговечный;

Точный;

Легкий в обращении.

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