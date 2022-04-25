Микрометр Matrix 317255, 0-25мм
Арт. Х1308392
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Вес, кг
|0.304
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Материал
|металл
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Металлический микрометр MATRIX 317255 это простейший в обращении, удобный и при этом предельно строгий в измерениях инструмент, применяющийся для определения размера мелких рабочих деталей. Прибор обладает формой скобы, и оснащен вращающейся ручкой, позволяющей подогнать микрометрическую головку под края заготовки или цельного изделия. Микрометр выполнен из инструментального сплава на основе стали, не занимает много места среди других инструментов, и отличается надежностью, скрупулезностью и простотой. Купить микрометр MATRIX 317255 будет полезно токарю, ювелиру, работнику лаборатории, литейщику и фрезеровщику, а также архитектору, моделисту и другим сотрудникам, ценящим точность.
Преимущества механического микрометра MATRIX 317255:
- Прочный;
- Долговечный;
- Точный;
- Легкий в обращении.
Комплектация:
- Микрометр;
- Кейс.