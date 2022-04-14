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Оцинкованный миксер для смесей T4P 0802001 (110x600 мм)
5.0
2
437 ₽
Насадки миксеры (мешалки)
    Оцинкованный миксер для смесей T4P 0802001 (110x600 мм)
    Арт. Х131233
    5.0
    2
    Оцинкованный миксер для смесей T4P 0802001 (110x600 мм)

      Оцинкованный миксер для смесей T4P 0802001 (110x600 мм)

      437 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. Х131233
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		T4P
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Китай
      Длина, мм
      		600
      Диаметр, мм
      		110
      Все характеристики
      437 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Миксер T4P для смесей оцинкованный 0802001 применяется для перемешивания строительных смесей и иных отделочных материалов.

        Преимущества

        • Представляет собой стержень с надежно приваренной крыльчаткой
        • Прочная металлическая конструкция позволяет размешивать густые тяжелые смеси
        • Шестигранный хвостовик обеспечивает надежную фиксацию миксера в сверлильном патроне, исключая проскальзывание
        • Используются совместно с дрелями и миксерами для приготовления строительных растворов