Оцинкованный миксер для смесей T4P 0802001 (110x600 мм)
Арт. Х131233
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Китай
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Длина, мм
|600
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Диаметр, мм
|110
- Миксер T4P для смесей оцинкованный 0802001 применяется для перемешивания строительных смесей и иных отделочных материалов.
Преимущества
- Представляет собой стержень с надежно приваренной крыльчаткой
- Прочная металлическая конструкция позволяет размешивать густые тяжелые смеси
- Шестигранный хвостовик обеспечивает надежную фиксацию миксера в сверлильном патроне, исключая проскальзывание
- Используются совместно с дрелями и миксерами для приготовления строительных растворов