Оцинкованный миксер для смесей T4P 0802000 (90x500 мм)

Преимущества

Представляет собой стержень с надежно приваренной крыльчаткой

Прочная металлическая конструкция позволяет размешивать густые тяжелые смеси

Шестигранный хвостовик обеспечивает надежную фиксацию миксера в сверлильном патроне, исключая проскальзывание

Используются совместно с дрелями и миксерами для приготовления строительных растворов

Миксер T4P для смесей оцинкованный 0802000 применяется для перемешивания строительных смесей и иных отделочных материалов.