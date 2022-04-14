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Оцинкованный миксер для смесей T4P 0802000 (90x500 мм)
4.0
2
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Насадки миксеры (мешалки)
    Оцинкованный миксер для смесей T4P 0802000 (90x500 мм)
    Арт. Х131232
    4.0
    2
    Оцинкованный миксер для смесей T4P 0802000 (90x500 мм)

      Оцинкованный миксер для смесей T4P 0802000 (90x500 мм)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х131232
      4.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		T4P
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Китай
      Длина, мм
      		500
      Диаметр, мм
      		90
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Миксер T4P для смесей оцинкованный 0802000 применяется для перемешивания строительных смесей и иных отделочных материалов.

        Преимущества

        • Представляет собой стержень с надежно приваренной крыльчаткой
        • Прочная металлическая конструкция позволяет размешивать густые тяжелые смеси
        • Шестигранный хвостовик обеспечивает надежную фиксацию миксера в сверлильном патроне, исключая проскальзывание
        • Используются совместно с дрелями и миксерами для приготовления строительных растворов