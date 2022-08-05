Дрель-миксер Энкор МЭ-2 1400Э 50105, 1400 Вт
Арт. 77777Х106284
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип двигателя
|щеточный
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Напряжение сети, В
|220
- Миксер Энкор МЭ-2 1400Э 50105 - двухскоростной электроинструмент с двигателем мощностью 1400 Вт. Данная модель сконструирована специально для перемешивания красок, клеев, герметиков, лаков, штукатурки, строительных растворов и смесей. Для предотвращения перегрузки сети электропитания, миксер имеет ограничение пускового тока. Клавиша пуска фиксируется в положении старт - для продолжительной работы инструментом. С помощью клавиши пуска можно регулировать рабочую скорость миксера.
Преимущества
- Данную модель можно включать в незаземленные розетки, благодаря наличию двойной изоляции
- Инструмент оснащен двигателем мощностью 1400 Вт - для большей производительности
- Для предотвращения перегрузки сети электропитания, миксер имеет ограничение пускового тока
- Инструмент снабжен обрезиненным сетевым шнуром длиной 2,5 метра