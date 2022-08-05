Дрель-миксер Энкор МЭ-2 1400Э 50105, 1400 Вт

Преимущества

Данную модель можно включать в незаземленные розетки, благодаря наличию двойной изоляции

Инструмент оснащен двигателем мощностью 1400 Вт - для большей производительности

Для предотвращения перегрузки сети электропитания, миксер имеет ограничение пускового тока

Инструмент снабжен обрезиненным сетевым шнуром длиной 2,5 метра

Миксер Энкор МЭ-2 1400Э 50105 - двухскоростной электроинструмент с двигателем мощностью 1400 Вт. Данная модель сконструирована специально для перемешивания красок, клеев, герметиков, лаков, штукатурки, строительных растворов и смесей. Для предотвращения перегрузки сети электропитания, миксер имеет ограничение пускового тока. Клавиша пуска фиксируется в положении старт - для продолжительной работы инструментом. С помощью клавиши пуска можно регулировать рабочую скорость миксера.