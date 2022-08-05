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Дрель-миксер Энкор МЭ-2 1400Э 50105, 1400 Вт
5.0
1
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Строительные дрели-миксеры
    Дрель-миксер Энкор МЭ-2 1400Э 50105, 1400 Вт
    Арт. 77777Х106284
    5.0
    1
    Дрель-миксер Энкор МЭ-2 1400Э 50105, 1400 Вт
    Дрель-миксер Энкор МЭ-2 1400Э 50105, 1400 Вт
    Дрель-миксер Энкор МЭ-2 1400Э 50105, 1400 Вт
    Дрель-миксер Энкор МЭ-2 1400Э 50105, 1400 Вт
    Дрель-миксер Энкор МЭ-2 1400Э 50105, 1400 Вт
    Дрель-миксер Энкор МЭ-2 1400Э 50105, 1400 Вт
      Дрель-миксер Энкор МЭ-2 1400Э 50105, 1400 Вт
      Дрель-миксер Энкор МЭ-2 1400Э 50105, 1400 Вт
      Дрель-миксер Энкор МЭ-2 1400Э 50105, 1400 Вт
      Дрель-миксер Энкор МЭ-2 1400Э 50105, 1400 Вт
      Дрель-миксер Энкор МЭ-2 1400Э 50105, 1400 Вт
      Дрель-миксер Энкор МЭ-2 1400Э 50105, 1400 Вт

      Дрель-миксер Энкор МЭ-2 1400Э 50105, 1400 Вт

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. 77777Х106284
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Энкор
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип двигателя
      		щеточный
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Миксер Энкор МЭ-2 1400Э 50105 - двухскоростной электроинструмент с двигателем мощностью 1400 Вт. Данная модель сконструирована специально для перемешивания красок, клеев, герметиков, лаков, штукатурки, строительных растворов и смесей. Для предотвращения перегрузки сети электропитания, миксер имеет ограничение пускового тока. Клавиша пуска фиксируется в положении старт - для продолжительной работы инструментом. С помощью клавиши пуска можно регулировать рабочую скорость миксера. 

        Преимущества

        • Данную модель можно включать в незаземленные розетки, благодаря наличию двойной изоляции
        • Инструмент оснащен двигателем мощностью 1400 Вт - для большей производительности
        • Для предотвращения перегрузки сети электропитания, миксер имеет ограничение пускового тока
        • Инструмент снабжен обрезиненным сетевым шнуром длиной 2,5 метра