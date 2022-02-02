Дрель-миксер Энкор МЭ-2 1600Э 50106, 1600 Вт
Арт. 77777Х106277
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Напряжение сети, В
|220
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Плавный пуск
|Да
- Строительный миксер ЭНКОР МЭ 2 1600Э – полезный инструмент на строительной площадке. С его помощью можно качественно и быстро перемешать любые смеси: клей, краску, шпаклевку, цемент и др. Две скорости позволяют эффективно работать с разными материалами. Эргономичная конструкция с двумя ручками обеспечивает удобное управление инструментом, перемешивая растворы без комочков.
Преимущества
- Высокая мощность мотора
- Высокий крутящий момент для качественного перемешивания
- Внутренняя резьба шпинделя М14
- Электроника поддержания оборотов под нагрузкой
- Электроника регулировки числа оборотов
- Электроника ограничения пускового тока
- Выключатель с фиксацией во включенном положении
- Двухскоростной редуктор
- Удобные обрезиненные рукоятки для надежной фиксации инструмента
- Обрезиненный сетевой шнур длиной 2,5 метр