Преимущества

Высокая мощность мотора

Высокий крутящий момент для качественного перемешивания

Внутренняя резьба шпинделя М14

Электроника поддержания оборотов под нагрузкой

Электроника регулировки числа оборотов

Электроника ограничения пускового тока

Выключатель с фиксацией во включенном положении

Двухскоростной редуктор

Удобные обрезиненные рукоятки для надежной фиксации инструмента

Обрезиненный сетевой шнур длиной 2,5 метр

Строительный миксер ЭНКОР МЭ 2 1600Э – полезный инструмент на строительной площадке. С его помощью можно качественно и быстро перемешать любые смеси: клей, краску, шпаклевку, цемент и др. Две скорости позволяют эффективно работать с разными материалами. Эргономичная конструкция с двумя ручками обеспечивает удобное управление инструментом, перемешивая растворы без комочков.