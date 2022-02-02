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Дрель-миксер Энкор МЭ-2 1600Э 50106, 1600 Вт
5.0
4
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Сетевые дрели
    Дрель-миксер Энкор МЭ-2 1600Э 50106, 1600 Вт
    Арт. 77777Х106277
    5.0
    4
    Дрель-миксер Энкор МЭ-2 1600Э 50106, 1600 Вт
    Дрель-миксер Энкор МЭ-2 1600Э 50106, 1600 Вт
    Дрель-миксер Энкор МЭ-2 1600Э 50106, 1600 Вт
    Дрель-миксер Энкор МЭ-2 1600Э 50106, 1600 Вт
    Дрель-миксер Энкор МЭ-2 1600Э 50106, 1600 Вт
    Дрель-миксер Энкор МЭ-2 1600Э 50106, 1600 Вт
      Дрель-миксер Энкор МЭ-2 1600Э 50106, 1600 Вт
      Дрель-миксер Энкор МЭ-2 1600Э 50106, 1600 Вт
      Дрель-миксер Энкор МЭ-2 1600Э 50106, 1600 Вт
      Дрель-миксер Энкор МЭ-2 1600Э 50106, 1600 Вт
      Дрель-миксер Энкор МЭ-2 1600Э 50106, 1600 Вт
      Дрель-миксер Энкор МЭ-2 1600Э 50106, 1600 Вт

      Дрель-миксер Энкор МЭ-2 1600Э 50106, 1600 Вт

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. 77777Х106277
      5.0
      4

      Характеристики

      Производитель
      		Энкор
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Напряжение сети, В
      		220
      Плавный пуск
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Строительный миксер ЭНКОР МЭ 2 1600Э – полезный инструмент на строительной площадке. С его помощью можно качественно и быстро перемешать любые смеси: клей, краску, шпаклевку, цемент и др. Две скорости позволяют эффективно работать с разными материалами. Эргономичная конструкция с двумя ручками обеспечивает удобное управление инструментом, перемешивая растворы без комочков.

        Преимущества

        • Высокая мощность мотора
        • Высокий крутящий момент для качественного перемешивания
        • Внутренняя резьба шпинделя М14
        • Электроника поддержания оборотов под нагрузкой
        • Электроника регулировки числа оборотов
        • Электроника ограничения пускового тока
        • Выключатель с фиксацией во включенном положении
        • Двухскоростной редуктор
        • Удобные обрезиненные рукоятки для надежной фиксации инструмента
        • Обрезиненный сетевой шнур длиной 2,5 метр