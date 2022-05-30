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Дрель-миксер Энкор МЭ-2 1400ЭМ 50104, 1400 Вт
5.0
3
6 750 ₽
Сетевые дрели
  • Персональная скидка
Дрель-миксер Энкор МЭ-2 1400ЭМ 50104, 1400 Вт
Арт. 77777Х106395
5.0
3
Дрель-миксер Энкор МЭ-2 1400ЭМ 50104, 1400 Вт
Дрель-миксер Энкор МЭ-2 1400ЭМ 50104, 1400 Вт
Дрель-миксер Энкор МЭ-2 1400ЭМ 50104, 1400 Вт
Дрель-миксер Энкор МЭ-2 1400ЭМ 50104, 1400 Вт
Дрель-миксер Энкор МЭ-2 1400ЭМ 50104, 1400 Вт
Дрель-миксер Энкор МЭ-2 1400ЭМ 50104, 1400 Вт
  • Персональная скидка
Дрель-миксер Энкор МЭ-2 1400ЭМ 50104, 1400 Вт
Дрель-миксер Энкор МЭ-2 1400ЭМ 50104, 1400 Вт
Дрель-миксер Энкор МЭ-2 1400ЭМ 50104, 1400 Вт
Дрель-миксер Энкор МЭ-2 1400ЭМ 50104, 1400 Вт
Дрель-миксер Энкор МЭ-2 1400ЭМ 50104, 1400 Вт
Дрель-миксер Энкор МЭ-2 1400ЭМ 50104, 1400 Вт

Дрель-миксер Энкор МЭ-2 1400ЭМ 50104, 1400 Вт

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6 750 ₽
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  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 290 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Арт. 77777Х106395
5.0
3

Характеристики

Производитель
Энкор
Страна производства
Китай
Родина бренда
Россия
Тип двигателя
щеточный
Напряжение сети, В
220
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
6 750 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 290 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
  • Строительный миксер ЭНКОР МЭ-2 1400ЭМ 50104 – это надежный инструмент для замешивания строительных материалов: бетона, цемента, шпатлевки и др. Он оснащен производительным мотором на 1400 Вт с возможностью плавного запуска. Для комфортной длительной работы пусковую кнопку также можно зафиксировать во включенном положении. Дрель-миксер имеет две скорости для работы со смесями низкой и высокой степени вязкости. Дополнительно встроена электронная регуляция частоты оборотов шпинделя до 800 оборотов в минуту. Сам шпиндель оборудован универсальной резьбой М14, что позволяет оператору комплектовать миксер множеством насадок. Рукоятки инструмента прорезинены, что обеспечивает надежный хват. Купить ЭНКОР МЭ-2 1400ЭМ вы можете в Интернет-магазине “Бигам” с доставкой в любой город страны.

    Преимущества

    • Безопасность
    • Простота управления
    • Плавный пуск
    • Две скорости редуктора
    • Высокая прочность