Строительный миксер ЭНКОР МЭ-2 1400ЭМ 50104 – это надежный инструмент для замешивания строительных материалов: бетона, цемента, шпатлевки и др. Он оснащен производительным мотором на 1400 Вт с возможностью плавного запуска. Для комфортной длительной работы пусковую кнопку также можно зафиксировать во включенном положении. Дрель-миксер имеет две скорости для работы со смесями низкой и высокой степени вязкости. Дополнительно встроена электронная регуляция частоты оборотов шпинделя до 800 оборотов в минуту. Сам шпиндель оборудован универсальной резьбой М14, что позволяет оператору комплектовать миксер множеством насадок. Рукоятки инструмента прорезинены, что обеспечивает надежный хват. Купить ЭНКОР МЭ-2 1400ЭМ вы можете в Интернет-магазине “Бигам” с доставкой в любой город страны.

Преимущества