Преимущества

Тщательно продуманная форма шнека способствует гораздо более быстрому перемешиванию строительных смесей

Корпус редуктора выполнен из металла, что способствует более точной посадке внутренних узлов и лучшему отводу тепла

С помощью колесика на корпусе можно выставить необходимое количество оборотов под смесь с определенной плотностью

Специально разработанная форма рукояток позволяет длительное время работать без чувства усталости

Миксер оснащен константной электроникой для поддержания количества оборотов при нагрузка

Плавный пуск исключает рывки при старте

Внушительный рабочий ресурс двигателя

Специальная технология спекания двойной изоляции провода гарантирует качество обмоток

Крепление шнека М14 позволяет использовать практически все насадки для перемешивания - от универсальных до узкоспециализированных

Малый вес дополнительно снижает энергоемкость рабочего процесса

Строительный миксер Felisatti MF800VE 1210200100 предназначен для перемешивания разнообразных смесей: различных клеев на синтетической, гипсовой или цементной основе, шпатлевок, штукатурок, бетонов. Благодаря возможности регулировки оборотов можно оптимально настроить скорость вращения под определенный раствор с конкретной плотностью, а константная электроника всегда поддержит постоянное количество оборотов, независимо от нагрузки.