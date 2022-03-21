Дрель-миксер Felisatti MF 800 VE, 800 Вт
Арт. 77777Х106243
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Испания
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Родина бренда
|Италия
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Тип двигателя
|щеточный
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Напряжение сети, В
|220
- Строительный миксер Felisatti MF800VE 1210200100 предназначен для перемешивания разнообразных смесей: различных клеев на синтетической, гипсовой или цементной основе, шпатлевок, штукатурок, бетонов. Благодаря возможности регулировки оборотов можно оптимально настроить скорость вращения под определенный раствор с конкретной плотностью, а константная электроника всегда поддержит постоянное количество оборотов, независимо от нагрузки.
Преимущества
- Тщательно продуманная форма шнека способствует гораздо более быстрому перемешиванию строительных смесей
- Корпус редуктора выполнен из металла, что способствует более точной посадке внутренних узлов и лучшему отводу тепла
- С помощью колесика на корпусе можно выставить необходимое количество оборотов под смесь с определенной плотностью
- Специально разработанная форма рукояток позволяет длительное время работать без чувства усталости
- Миксер оснащен константной электроникой для поддержания количества оборотов при нагрузка
- Плавный пуск исключает рывки при старте
- Внушительный рабочий ресурс двигателя
- Специальная технология спекания двойной изоляции провода гарантирует качество обмоток
- Крепление шнека М14 позволяет использовать практически все насадки для перемешивания - от универсальных до узкоспециализированных
- Малый вес дополнительно снижает энергоемкость рабочего процесса