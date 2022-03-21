Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Дрель-миксер Felisatti MF 800 VE, 800 Вт
5.0
2
Найти аналог
Сетевые дрели
    Дрель-миксер Felisatti MF 800 VE, 800 Вт
    Арт. 77777Х106243
    5.0
    2
    Дрель-миксер Felisatti MF 800 VE, 800 Вт

      Дрель-миксер Felisatti MF 800 VE, 800 Вт

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. 77777Х106243
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Felisatti
      Страна производства
      		Испания
      Родина бренда
      		Италия
      Тип двигателя
      		щеточный
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Строительный миксер Felisatti MF800VE 1210200100 предназначен для перемешивания разнообразных смесей: различных клеев на синтетической, гипсовой или цементной основе, шпатлевок, штукатурок, бетонов. Благодаря возможности регулировки оборотов можно оптимально настроить скорость вращения под определенный раствор с конкретной плотностью, а константная электроника всегда поддержит постоянное количество оборотов, независимо от нагрузки.

        Преимущества

        • Тщательно продуманная форма шнека способствует гораздо более быстрому перемешиванию строительных смесей
        • Корпус редуктора выполнен из металла, что способствует более точной посадке внутренних узлов и лучшему отводу тепла
        • С помощью колесика на корпусе можно выставить необходимое количество оборотов под смесь с определенной плотностью
        • Специально разработанная форма рукояток позволяет длительное время работать без чувства усталости
        • Миксер оснащен константной электроникой для поддержания количества оборотов при нагрузка
        • Плавный пуск исключает рывки при старте
        • Внушительный рабочий ресурс двигателя
        • Специальная технология спекания двойной изоляции провода гарантирует качество обмоток
        • Крепление шнека М14 позволяет использовать практически все насадки для перемешивания - от универсальных до узкоспециализированных
        • Малый вес дополнительно снижает энергоемкость рабочего процесса