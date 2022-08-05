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Дрель-миксер Felisatti MKF1200/VE2 139260170, 1200 Вт
5.0
1
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Строительные дрели-миксеры
    Дрель-миксер Felisatti MKF1200/VE2 139260170, 1200 Вт
    Арт. 77777Х106245
    5.0
    1
    Дрель-миксер Felisatti MKF1200/VE2 139260170, 1200 Вт
    Дрель-миксер Felisatti MKF1200/VE2 139260170, 1200 Вт
    Дрель-миксер Felisatti MKF1200/VE2 139260170, 1200 Вт
      Дрель-миксер Felisatti MKF1200/VE2 139260170, 1200 Вт
      Дрель-миксер Felisatti MKF1200/VE2 139260170, 1200 Вт
      Дрель-миксер Felisatti MKF1200/VE2 139260170, 1200 Вт

      Дрель-миксер Felisatti MKF1200/VE2 139260170, 1200 Вт

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. 77777Х106245
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Felisatti
      Страна производства
      		Испания
      Родина бренда
      		Италия
      Тип двигателя
      		щеточный
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Двухшпиндельный миксер Felisatti MKF1200/VE2 139260170 предназначен для перемешивания разнообразных смесей: различных клеев на синтетической, гипсовой или цементной основе, шпатлевок, штукатурок. Двухскоростной редуктор позволяет выбрать для себя оптимальную скорость вращения и сопутствующий крутящий момент. Скорость вращения шнеков регулируется в с помощью колесика на корпусе инструмента, что позволяет максимально точно настроиться под конкретные рабочие нужды. Два взаимопересекающихся шнека особой формы способствуют гораздо более быстрому перемешиванию строительных смесей. Специально разработанная форма рукояток позволяет длительное время работать не испытывая чувства усталости. 

        Преимущества

        • Инструмент оснащен константной электроникой для поддержания количества оборотов при нагрузках
        • Плавный пуск исключает рывки инструмента в руках при начале работы
        • Внушительный рабочий ресурс двигателя
        • Защита от случайного включения
        • Металлический корпус редуктора обеспечивает более точную посадку внутренних узлов и лучший отвод тепла
        • Защитная муфта обеспечивает безопасность оператора
        • Наличие двух шпинделей исключают передачу крутящего момента на оператора
        • Защита от помех
        • Двойная изоляция
        • Присоединительная резьба: 5/8"х16