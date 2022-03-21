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Дрель-миксер Skil 1609LA F0151609LA, 1000 Вт
5.0
2
Найти аналог
Сетевые дрели
    Дрель-миксер Skil 1609LA F0151609LA, 1000 Вт
    Арт. 77777Х106301
    5.0
    2
    Дрель-миксер Skil 1609LA F0151609LA, 1000 Вт

      Дрель-миксер Skil 1609LA F0151609LA, 1000 Вт

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. 77777Х106301
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Skil
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Нидерланды
      Тип двигателя
      		щеточный
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Миксер SKIL 1609LA F0151609LA работает в скоростном диапазоне от 0 до 700 об/мин, что вместе с мощным двигателем обеспечивает равномерное перемешивание таких вязких строительных материалов, как клей для плитки, штукатурка и цементный раствор.

        Преимущества

        • Эргономичный дизайн и рукоятка с мягким покрытием обеспечивают удобное и безопасное управление
        • Переходник M14 обеспечивает удобную смену стандартных принадлежностей и передачу мощности без потерь
        • Усиленные шестеренки служат для обеспечения максимально эффективной передачи крутящего момента
        • Подставка дает возможность на время поставить машину
        • Опорная рукоятка обеспечивает удобное и безопасное управление
        • Регулятор частоты вращения позволяет произвести аккуратный пуск и обеспечить вращение с оптимальной скоростью для каждого материала
        • Кнопка фиксатора для работы в непрерывном режиме
        • Износостойкий алюминиевый корпус редуктора
        • В комплект входит универсальная смесительная насадка высокого качества, предназначенная для различных материалов