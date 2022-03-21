Преимущества

Эргономичный дизайн и рукоятка с мягким покрытием обеспечивают удобное и безопасное управление

Переходник M14 обеспечивает удобную смену стандартных принадлежностей и передачу мощности без потерь

Усиленные шестеренки служат для обеспечения максимально эффективной передачи крутящего момента

Подставка дает возможность на время поставить машину

Опорная рукоятка обеспечивает удобное и безопасное управление

Регулятор частоты вращения позволяет произвести аккуратный пуск и обеспечить вращение с оптимальной скоростью для каждого материала

Кнопка фиксатора для работы в непрерывном режиме

Износостойкий алюминиевый корпус редуктора

В комплект входит универсальная смесительная насадка высокого качества, предназначенная для различных материалов

Миксер SKIL 1609LA F0151609LA работает в скоростном диапазоне от 0 до 700 об/мин, что вместе с мощным двигателем обеспечивает равномерное перемешивание таких вязких строительных материалов, как клей для плитки, штукатурка и цементный раствор.