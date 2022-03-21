Дрель-миксер Skil 1609LA F0151609LA, 1000 Вт
Арт. 77777Х106301
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Нидерланды
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Тип двигателя
|щеточный
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Напряжение сети, В
|220
- Миксер SKIL 1609LA F0151609LA работает в скоростном диапазоне от 0 до 700 об/мин, что вместе с мощным двигателем обеспечивает равномерное перемешивание таких вязких строительных материалов, как клей для плитки, штукатурка и цементный раствор.
Преимущества
- Эргономичный дизайн и рукоятка с мягким покрытием обеспечивают удобное и безопасное управление
- Переходник M14 обеспечивает удобную смену стандартных принадлежностей и передачу мощности без потерь
- Усиленные шестеренки служат для обеспечения максимально эффективной передачи крутящего момента
- Подставка дает возможность на время поставить машину
- Опорная рукоятка обеспечивает удобное и безопасное управление
- Регулятор частоты вращения позволяет произвести аккуратный пуск и обеспечить вращение с оптимальной скоростью для каждого материала
- Кнопка фиксатора для работы в непрерывном режиме
- Износостойкий алюминиевый корпус редуктора
- В комплект входит универсальная смесительная насадка высокого качества, предназначенная для различных материалов