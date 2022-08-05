Дрель-миксер SKIL 1608LA F0151608LA, 850 Вт
Арт. 77777Х106324
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Нидерланды
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Тип двигателя
|щеточный
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Напряжение сети, В
|220
Миксер SKIL 1608LA F0151608LA используется для равномерного перемешивания плиточного клея, краски, штукатурки, цементного раствора. Мощный 800-ваттный двигатель обеспечивает высокую производительность. Редуктор защищен алюминиевым корпусом, который обеспечивает защиту не только от механических повреждений, но и от перегрева. Разъем М14 позволяет легко и быстро менять насадки при необходимости. В комплект поставки входит подставка для удобства фиксации дрели при перерыве в работе. Регулятор скорости позволяет настраивать частоту вращения лопасти от 0 до 550 об/мин.
Преимущества:
- Максимальный объем для смешивания - 30 кг;
- Максимальный диаметр смесительной насадки - 120 мм;
- Уровень звукового давления - 90 дБ (А);
- Рукоятка с мягким покрытием обеспечивает удобное и безопасное управление;
- Кнопка фиксатора для работы в непрерывном режиме;
- Износостойкий алюминиевый корпус редуктора