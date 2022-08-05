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Дрель-миксер SKIL 1608LA F0151608LA, 850 Вт
5.0
1
Найти аналог
Строительные дрели-миксеры
    Дрель-миксер SKIL 1608LA F0151608LA, 850 Вт
    Арт. 77777Х106324
    5.0
    1
    Дрель-миксер SKIL 1608LA F0151608LA, 850 Вт

      Дрель-миксер SKIL 1608LA F0151608LA, 850 Вт

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. 77777Х106324
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Skil
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Нидерланды
      Тип двигателя
      		щеточный
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы

      • Миксер SKIL 1608LA F0151608LA  используется для равномерного перемешивания плиточного клея, краски, штукатурки, цементного раствора. Мощный 800-ваттный двигатель обеспечивает высокую производительность. Редуктор защищен алюминиевым корпусом, который обеспечивает защиту не только от механических повреждений, но и от перегрева. Разъем М14 позволяет легко и быстро менять насадки при необходимости. В комплект поставки входит подставка для удобства фиксации  дрели при перерыве в работе. Регулятор скорости позволяет настраивать частоту вращения лопасти от 0 до 550 об/мин. 

        Преимущества:

        • Максимальный объем для смешивания - 30 кг;
        • Максимальный диаметр смесительной насадки - 120 мм;
        • Уровень звукового давления - 90 дБ (А);
        • Рукоятка с мягким покрытием обеспечивает удобное и безопасное управление;
        • Кнопка фиксатора для работы в непрерывном режиме;
        • Износостойкий алюминиевый корпус редуктора