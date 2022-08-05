Дрель-миксер SKIL 1608LA F0151608LA, 850 Вт

Преимущества:

Максимальный объем для смешивания - 30 кг;

Максимальный диаметр смесительной насадки - 120 мм;

Уровень звукового давления - 90 дБ (А);

Рукоятка с мягким покрытием обеспечивает удобное и безопасное управление;

Кнопка фиксатора для работы в непрерывном режиме;

Износостойкий алюминиевый корпус редуктора

Миксер SKIL 1608LA F0151608LA используется для равномерного перемешивания плиточного клея, краски, штукатурки, цементного раствора. Мощный 800-ваттный двигатель обеспечивает высокую производительность. Редуктор защищен алюминиевым корпусом, который обеспечивает защиту не только от механических повреждений, но и от перегрева. Разъем М14 позволяет легко и быстро менять насадки при необходимости. В комплект поставки входит подставка для удобства фиксации дрели при перерыве в работе. Регулятор скорости позволяет настраивать частоту вращения лопасти от 0 до 550 об/мин.