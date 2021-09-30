Дрель-миксер Denzel EM-1-1220, 1220 Вт
Арт. О00000033117
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Тип двигателя
|щеточный
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Напряжение сети, В
|220
- Электрический дрель-миксер Denzel EM-1-1220 предназначен для смешивания различных смесей, растворов, лакокрасочных материалов при проведении строительных и ремонтных работ. Благодаря мощности 1220 Вт достигается частота вращения оснастки 480/800 об/мин, в зависимости от выбранного режима. Миксер эффективно работает с мелким щебнем и крупнодисперсными смесями, а высокий крутящий момент 107 Нм позволяет смешивать даже вязкие растворы
Преимущества
- Усиленная изоляция надежно защищает от поражения электрическим током
- Плавный пуск предотвращает рывки инструмента в руках, уменьшает пусковой ток и защищает электродвигатель от резкого повышения нагрузки
- 2 скоростных режима (480 и 800 об/мин) позволяют эффективно смешивать растворы разной вязкости без разбрызгивания
- Электронная регулировка оборотов обеспечивает быстрое переключение режимов работы
- Диаметр оснастки 120 мм помогает равномерно смешивать строительные компоненты, не перегружая двигатель и руки мастера
- Насадка-мешалка сделана съемной и разборной, что облегчает транспортировку и хранение миксера
- Редуктор помещен в прочный металлический корпус, это решение улучшает теплоотвод и защищает миксер от перегрева
- Конструкция редуктора «масляный гейзер» обеспечивает автоматическое смешивание смазочных веществ и их подачу ко всем частям миксера, что повышает его рабочий ресурс
- Резьбовое соединение М14 упрощает крепление насадки к миксеру
- Удобные рукоятки с прорезиненным покрытием удобно ложатся в руки и повышают комфорт эксплуатации миксера
- Трехметровый сетевой кабель расширяет рабочую зону и позволяет работать без переходника