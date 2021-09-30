Дрель-миксер Denzel EM-1-1220, 1220 Вт

Преимущества

Усиленная изоляция надежно защищает от поражения электрическим током

Плавный пуск предотвращает рывки инструмента в руках, уменьшает пусковой ток и защищает электродвигатель от резкого повышения нагрузки

2 скоростных режима (480 и 800 об/мин) позволяют эффективно смешивать растворы разной вязкости без разбрызгивания

Электронная регулировка оборотов обеспечивает быстрое переключение режимов работы

Диаметр оснастки 120 мм помогает равномерно смешивать строительные компоненты, не перегружая двигатель и руки мастера

Насадка-мешалка сделана съемной и разборной, что облегчает транспортировку и хранение миксера

Редуктор помещен в прочный металлический корпус, это решение улучшает теплоотвод и защищает миксер от перегрева

Конструкция редуктора «масляный гейзер» обеспечивает автоматическое смешивание смазочных веществ и их подачу ко всем частям миксера, что повышает его рабочий ресурс

Резьбовое соединение М14 упрощает крепление насадки к миксеру

Удобные рукоятки с прорезиненным покрытием удобно ложатся в руки и повышают комфорт эксплуатации миксера

Трехметровый сетевой кабель расширяет рабочую зону и позволяет работать без переходника

Электрический дрель-миксер Denzel EM-1-1220 предназначен для смешивания различных смесей, растворов, лакокрасочных материалов при проведении строительных и ремонтных работ. Благодаря мощности 1220 Вт достигается частота вращения оснастки 480/800 об/мин, в зависимости от выбранного режима. Миксер эффективно работает с мелким щебнем и крупнодисперсными смесями, а высокий крутящий момент 107 Нм позволяет смешивать даже вязкие растворы