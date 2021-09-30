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Дрель-миксер Denzel EM-1-1220, 1220 Вт
5.0
1
Найти аналог
Строительные дрели-миксеры
    Дрель-миксер Denzel EM-1-1220, 1220 Вт
    Арт. О00000033117
    5.0
    1
    Дрель-миксер Denzel EM-1-1220, 1220 Вт
    Дрель-миксер Denzel EM-1-1220, 1220 Вт
    Дрель-миксер Denzel EM-1-1220, 1220 Вт
    Дрель-миксер Denzel EM-1-1220, 1220 Вт
    Дрель-миксер Denzel EM-1-1220, 1220 Вт
    Дрель-миксер Denzel EM-1-1220, 1220 Вт
    Дрель-миксер Denzel EM-1-1220, 1220 Вт
    Дрель-миксер Denzel EM-1-1220, 1220 Вт
    Дрель-миксер Denzel EM-1-1220, 1220 Вт
    Дрель-миксер Denzel EM-1-1220, 1220 Вт
    Дрель-миксер Denzel EM-1-1220, 1220 Вт
    Дрель-миксер Denzel EM-1-1220, 1220 Вт
    Дрель-миксер Denzel EM-1-1220, 1220 Вт
    Дрель-миксер Denzel EM-1-1220, 1220 Вт
    Дрель-миксер Denzel EM-1-1220, 1220 Вт
    Дрель-миксер Denzel EM-1-1220, 1220 Вт
    Дрель-миксер Denzel EM-1-1220, 1220 Вт
    Дрель-миксер Denzel EM-1-1220, 1220 Вт
    Дрель-миксер Denzel EM-1-1220, 1220 Вт
    Дрель-миксер Denzel EM-1-1220, 1220 Вт
    Дрель-миксер Denzel EM-1-1220, 1220 Вт
      Дрель-миксер Denzel EM-1-1220, 1220 Вт
      Дрель-миксер Denzel EM-1-1220, 1220 Вт
      Дрель-миксер Denzel EM-1-1220, 1220 Вт
      Дрель-миксер Denzel EM-1-1220, 1220 Вт
      Дрель-миксер Denzel EM-1-1220, 1220 Вт
      Дрель-миксер Denzel EM-1-1220, 1220 Вт
      Дрель-миксер Denzel EM-1-1220, 1220 Вт
      Дрель-миксер Denzel EM-1-1220, 1220 Вт
      Дрель-миксер Denzel EM-1-1220, 1220 Вт
      Дрель-миксер Denzel EM-1-1220, 1220 Вт
      Дрель-миксер Denzel EM-1-1220, 1220 Вт
      Дрель-миксер Denzel EM-1-1220, 1220 Вт
      Дрель-миксер Denzel EM-1-1220, 1220 Вт
      Дрель-миксер Denzel EM-1-1220, 1220 Вт
      Дрель-миксер Denzel EM-1-1220, 1220 Вт
      Дрель-миксер Denzel EM-1-1220, 1220 Вт
      Дрель-миксер Denzel EM-1-1220, 1220 Вт
      Дрель-миксер Denzel EM-1-1220, 1220 Вт
      Дрель-миксер Denzel EM-1-1220, 1220 Вт
      Дрель-миксер Denzel EM-1-1220, 1220 Вт
      Дрель-миксер Denzel EM-1-1220, 1220 Вт

      Дрель-миксер Denzel EM-1-1220, 1220 Вт

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000033117
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Denzel
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип двигателя
      		щеточный
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Электрический дрель-миксер Denzel EM-1-1220 предназначен для смешивания различных смесей, растворов, лакокрасочных материалов при проведении строительных и ремонтных работ. Благодаря мощности 1220 Вт достигается частота вращения оснастки 480/800 об/мин, в зависимости от выбранного режима. Миксер эффективно работает с мелким щебнем и крупнодисперсными смесями, а высокий крутящий момент 107 Нм позволяет смешивать даже вязкие растворы

        Преимущества

        • Усиленная изоляция надежно защищает от поражения электрическим током
        • Плавный пуск предотвращает рывки инструмента в руках, уменьшает пусковой ток и защищает электродвигатель от резкого повышения нагрузки
        • 2 скоростных режима (480 и 800 об/мин) позволяют эффективно смешивать растворы разной вязкости без разбрызгивания
        • Электронная регулировка оборотов обеспечивает быстрое переключение режимов работы
        • Диаметр оснастки 120 мм помогает равномерно смешивать строительные компоненты, не перегружая двигатель и руки мастера
        • Насадка-мешалка сделана съемной и разборной, что облегчает транспортировку и хранение миксера
        • Редуктор помещен в прочный металлический корпус, это решение улучшает теплоотвод и защищает миксер от перегрева
        • Конструкция редуктора «масляный гейзер» обеспечивает автоматическое смешивание смазочных веществ и их подачу ко всем частям миксера, что повышает его рабочий ресурс
        • Резьбовое соединение М14 упрощает крепление насадки к миксеру
        • Удобные рукоятки с прорезиненным покрытием удобно ложатся в руки и повышают комфорт эксплуатации миксера
        • Трехметровый сетевой кабель расширяет рабочую зону и позволяет работать без переходника