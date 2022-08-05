Дрель-миксер Denzel EM-2-1600, 1600 Вт, 27911

Преимущества

Усиленная изоляция позволяет избежать поражения электрическим током

Электронный регулятор частоты вращения венчиков позволяет настроить оптимальный скоростной режим, исходя из консистенции и типа раствора

Плавный пуск позволяет избежать резких рывков при включении миксера и защитить двигатель от перегрузки

Функция стабилизации оборотов под нагрузкой позволяет сохранить высокую скорость вращения оснастки независимо от вязкости раствора. Поэтому исключается торможение и перегрев двигателя

Высокий крутящий момент 90 Нм помогает добиться качественного перемешивания густых растворов

Редуктор имеет оригинальную конструкцию «масляный гейзер», обеспечивающую перемешивание смазочного масла и его автоматическую подачу ко всем деталям миксера

Быстросъемное крепление насадок-венчиков облегчает их установку и снятие

Насадки легко снимаются, поэтому миксер удобно хранить и транспортировать

Рукоятки позволяют комфортно удерживать инструмент. Прорезиненное покрытие снижает воздействие вибраций на оператора

За счет кабеля питания длиной 3 м расширяется рабочая зона и повышается безопасность эксплуатации электроинструмента при работе с жидкостями

Ручной строительный миксер Denzel EM-2-1600 используется в бытовых условиях для приготовления бетонных смесей, облицовочных растворов, клея для плитки и обоев, лакокрасочных материалов. Мощности 1.6 кВт достаточно для обеспечения производительности в диапазоне 200-680 об/мин. Двухскоростной редуктор позволяет работать с растворами разной вязкости