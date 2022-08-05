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Дрель-миксер Denzel EM-2-1600, 1600 Вт, 27911
5.0
1
Найти аналог
Строительные дрели-миксеры
    Дрель-миксер Denzel EM-2-1600, 1600 Вт, 27911
    Арт. О00000033119
    5.0
    1
    Дрель-миксер Denzel EM-2-1600, 1600 Вт, 27911
    Дрель-миксер Denzel EM-2-1600, 1600 Вт, 27911
    Дрель-миксер Denzel EM-2-1600, 1600 Вт, 27911
    Дрель-миксер Denzel EM-2-1600, 1600 Вт, 27911
    Дрель-миксер Denzel EM-2-1600, 1600 Вт, 27911
    Дрель-миксер Denzel EM-2-1600, 1600 Вт, 27911
    Дрель-миксер Denzel EM-2-1600, 1600 Вт, 27911
    Дрель-миксер Denzel EM-2-1600, 1600 Вт, 27911
    Дрель-миксер Denzel EM-2-1600, 1600 Вт, 27911
    Дрель-миксер Denzel EM-2-1600, 1600 Вт, 27911
    Дрель-миксер Denzel EM-2-1600, 1600 Вт, 27911
      Дрель-миксер Denzel EM-2-1600, 1600 Вт, 27911
      Дрель-миксер Denzel EM-2-1600, 1600 Вт, 27911
      Дрель-миксер Denzel EM-2-1600, 1600 Вт, 27911
      Дрель-миксер Denzel EM-2-1600, 1600 Вт, 27911
      Дрель-миксер Denzel EM-2-1600, 1600 Вт, 27911
      Дрель-миксер Denzel EM-2-1600, 1600 Вт, 27911
      Дрель-миксер Denzel EM-2-1600, 1600 Вт, 27911
      Дрель-миксер Denzel EM-2-1600, 1600 Вт, 27911
      Дрель-миксер Denzel EM-2-1600, 1600 Вт, 27911
      Дрель-миксер Denzel EM-2-1600, 1600 Вт, 27911
      Дрель-миксер Denzel EM-2-1600, 1600 Вт, 27911

      Дрель-миксер Denzel EM-2-1600, 1600 Вт, 27911

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. О00000033119
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Denzel
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип двигателя
      		щеточный
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Ручной строительный миксер Denzel EM-2-1600 используется в бытовых условиях для приготовления бетонных смесей, облицовочных растворов, клея для плитки и обоев, лакокрасочных материалов. Мощности 1.6 кВт достаточно для обеспечения производительности в диапазоне 200-680 об/мин. Двухскоростной редуктор позволяет работать с растворами разной вязкости

        Преимущества

        • Усиленная изоляция позволяет избежать поражения электрическим током
        • Электронный регулятор частоты вращения венчиков позволяет настроить оптимальный скоростной режим, исходя из консистенции и типа раствора
        • Плавный пуск позволяет избежать резких рывков при включении миксера и защитить двигатель от перегрузки
        • Функция стабилизации оборотов под нагрузкой позволяет сохранить высокую скорость вращения оснастки независимо от вязкости раствора. Поэтому исключается торможение и перегрев двигателя
        • Высокий крутящий момент 90 Нм помогает добиться качественного перемешивания густых растворов
        • Редуктор имеет оригинальную конструкцию «масляный гейзер», обеспечивающую перемешивание смазочного масла и его автоматическую подачу ко всем деталям миксера
        • Быстросъемное крепление насадок-венчиков облегчает их установку и снятие
        • Насадки легко снимаются, поэтому миксер удобно хранить и транспортировать
        • Рукоятки позволяют комфортно удерживать инструмент. Прорезиненное покрытие снижает воздействие вибраций на оператора
        • За счет кабеля питания длиной 3 м расширяется рабочая зона и повышается безопасность эксплуатации электроинструмента при работе с жидкостями