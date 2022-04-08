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Дрель-миксер Stanley SDR1400-RU, 1400 Вт
5.0
3
10 690 ₽
Сетевые дрели
    Дрель-миксер Stanley SDR1400-RU, 1400 Вт
    Арт. X16975996
    5.0
    3
    Дрель-миксер Stanley SDR1400-RU, 1400 Вт
    Дрель-миксер Stanley SDR1400-RU, 1400 Вт
    Дрель-миксер Stanley SDR1400-RU, 1400 Вт
    Дрель-миксер Stanley SDR1400-RU, 1400 Вт
      Дрель-миксер Stanley SDR1400-RU, 1400 Вт
      Дрель-миксер Stanley SDR1400-RU, 1400 Вт
      Дрель-миксер Stanley SDR1400-RU, 1400 Вт
      Дрель-миксер Stanley SDR1400-RU, 1400 Вт

      Дрель-миксер Stanley SDR1400-RU, 1400 Вт

      10 690 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X16975996
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Stanley
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Тип двигателя
      		щеточный
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      10 690 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Строительный миксер Stanley SDR1400 служит для перемешивания различных строительных и отделочных материалов: бетона, краски, штукатурки, клея и т.д. Благодаря низким оборотам и высокому крутящему моменту он подходит для работы с плотными смесями. Инструмент имеет плавный пуск, который обеспечивает аккуратное начало работы и защищает систему от перегрузок при включении. Специальные накладки на рукоятках предотвращают миксер от поломок при падении.

        Преимущества

        • Мощный двигатель и высокий крутящий момент - для большей производительности
        • Двойная рукоять - для комфортного и надежного захвата строительного миксера Stanley SDR1400 при работе
        • Для работ с материалами различной плотности миксер оснащен регулировкой скорости
        • Плавный пуск - для комфортного начала работы
        • Оптимально легкий вес и компактный размер