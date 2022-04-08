Дрель-миксер Stanley SDR1400-RU, 1400 Вт
Арт. X16975996
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Тип двигателя
|щеточный
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Напряжение сети, В
|220
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- Строительный миксер Stanley SDR1400 служит для перемешивания различных строительных и отделочных материалов: бетона, краски, штукатурки, клея и т.д. Благодаря низким оборотам и высокому крутящему моменту он подходит для работы с плотными смесями. Инструмент имеет плавный пуск, который обеспечивает аккуратное начало работы и защищает систему от перегрузок при включении. Специальные накладки на рукоятках предотвращают миксер от поломок при падении.
Преимущества
- Мощный двигатель и высокий крутящий момент - для большей производительности
- Двойная рукоять - для комфортного и надежного захвата строительного миксера Stanley SDR1400 при работе
- Для работ с материалами различной плотности миксер оснащен регулировкой скорости
- Плавный пуск - для комфортного начала работы
- Оптимально легкий вес и компактный размер