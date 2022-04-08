Преимущества

Мощный двигатель и высокий крутящий момент - для большей производительности

Двойная рукоять - для комфортного и надежного захвата строительного миксера Stanley SDR1400 при работе

Для работ с материалами различной плотности миксер оснащен регулировкой скорости

Плавный пуск - для комфортного начала работы

Оптимально легкий вес и компактный размер

Строительный миксер Stanley SDR1400 служит для перемешивания различных строительных и отделочных материалов: бетона, краски, штукатурки, клея и т.д. Благодаря низким оборотам и высокому крутящему моменту он подходит для работы с плотными смесями. Инструмент имеет плавный пуск, который обеспечивает аккуратное начало работы и защищает систему от перегрузок при включении. Специальные накладки на рукоятках предотвращают миксер от поломок при падении.