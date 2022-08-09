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Угловая шлифмашина Milwaukee AGV 10-125 EK 4933451222
5.0
1
9 990 ₽
Сетевые УШМ (болгарки)
  • Персональная скидка
Угловая шлифмашина Milwaukee AGV 10-125 EK 4933451222
Арт. О00000032642
5.0
1
Угловая шлифмашина Milwaukee AGV 10-125 EK 4933451222
Угловая шлифмашина Milwaukee AGV 10-125 EK 4933451222
Угловая шлифмашина Milwaukee AGV 10-125 EK 4933451222
Угловая шлифмашина Milwaukee AGV 10-125 EK 4933451222
Угловая шлифмашина Milwaukee AGV 10-125 EK 4933451222
Угловая шлифмашина Milwaukee AGV 10-125 EK 4933451222
  • Персональная скидка
Угловая шлифмашина Milwaukee AGV 10-125 EK 4933451222
Угловая шлифмашина Milwaukee AGV 10-125 EK 4933451222
Угловая шлифмашина Milwaukee AGV 10-125 EK 4933451222
Угловая шлифмашина Milwaukee AGV 10-125 EK 4933451222
Угловая шлифмашина Milwaukee AGV 10-125 EK 4933451222
Угловая шлифмашина Milwaukee AGV 10-125 EK 4933451222

Угловая шлифмашина Milwaukee AGV 10-125 EK 4933451222

Дарим скидки за
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9 990 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 8 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
Арт. О00000032642
5.0
1

Характеристики

Производитель
Milwaukee
Страна производства
Китай
Родина бренда
США
Макс. число оборотов, об/мин
11000
Блокировка шпинделя при заклинивании диска
Нет
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
9 990 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 8 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Угловая шлифмашина Milwaukee AGV 10-125 EK 4933451222 используется для шлифования, резания и зачистки изделий из металла и прочих материалов. Оснащена мощным двигателем, что гарантирует высокую производительность. Функция блокировки шпинделя обеспечивает быструю, удобную и безопасную замену расходного материала.

    Преимущества

    • Мощный двигатель - для высокой производительности
    • Антивибрационная рукоятка - для комфортного рабочего процесса
    • Плавный пуск - для работы без рывков
    • Защита от случайного запуска
    • Кожух - для защиты от пыли и искр
    • Полозковый выключатель - для легкого запуска, даже при работе с перчатками
    • Длинный сетевой кабель - для свободы передвижения во время работы