Преимущества

Мощный двигатель - для высокой производительности

Антивибрационная рукоятка - для комфортного рабочего процесса

Плавный пуск - для работы без рывков

Защита от случайного запуска

Кожух - для защиты от пыли и искр

Полозковый выключатель - для легкого запуска, даже при работе с перчатками

Длинный сетевой кабель - для свободы передвижения во время работы

Угловая шлифмашина Milwaukee AGV 10-125 EK 4933451222 используется для шлифования, резания и зачистки изделий из металла и прочих материалов. Оснащена мощным двигателем, что гарантирует высокую производительность. Функция блокировки шпинделя обеспечивает быструю, удобную и безопасную замену расходного материала.