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Угловая шлифмашина Milwaukee AGV 10-125 EK 4933451222
Арт. О00000032642
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Макс. число оборотов, об/мин
|11000
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Блокировка шпинделя при заклинивании диска
|Нет
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- Угловая шлифмашина Milwaukee AGV 10-125 EK 4933451222 используется для шлифования, резания и зачистки изделий из металла и прочих материалов. Оснащена мощным двигателем, что гарантирует высокую производительность. Функция блокировки шпинделя обеспечивает быструю, удобную и безопасную замену расходного материала.
Преимущества
- Мощный двигатель - для высокой производительности
- Антивибрационная рукоятка - для комфортного рабочего процесса
- Плавный пуск - для работы без рывков
- Защита от случайного запуска
- Кожух - для защиты от пыли и искр
- Полозковый выключатель - для легкого запуска, даже при работе с перчатками
- Длинный сетевой кабель - для свободы передвижения во время работы