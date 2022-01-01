Аккумулятор Milwaukee M18 B4 (18 В; 4 А*ч; Li-Ion) 4932430063
Арт. О00000037212
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|США
|
Совместимость
|Milwaukee
|
Количество аккумуляторов в комплекте, шт.
|1
- Аккумулятор M18 B4 Milwaukee 4932430063 предназначен для аккумуляторного инструмента Milwaukee. Li-Ion аккумулятор характеризуется отсутствием "эффекта памяти". Заряжать его можно при любой степени разрядки.
Преимущества
- Аккумулятор имеет новую электронику Milwaukee® REDLINK™, которая отличается защитой от перегрузок, системой контроля температуры и контроля каждой ячейки аккумулятора
- Защита от перегрузки - предохраняет пользователя и инструмент от повреждений
- Контроль температуры - защита от перегрева для увеличения срока службы
- Контроль состояния отдельных элементов - защита от избыточной зарядки и глубокого разряда
- В 2 раза дольше время работы, на 20% больше мощности и в 2 раза больше циклов подзарядки*
- Прочная рамка
- Разделитель ячеек