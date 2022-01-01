Аккумулятор Milwaukee M18 B4 (18 В; 4 А*ч; Li-Ion) 4932430063

Преимущества

Аккумулятор имеет новую электронику Milwaukee® REDLINK™, которая отличается защитой от перегрузок, системой контроля температуры и контроля каждой ячейки аккумулятора

Защита от перегрузки - предохраняет пользователя и инструмент от повреждений

Контроль температуры - защита от перегрева для увеличения срока службы

Контроль состояния отдельных элементов - защита от избыточной зарядки и глубокого разряда

В 2 раза дольше время работы, на 20% больше мощности и в 2 раза больше циклов подзарядки*

Прочная рамка

Разделитель ячеек

Аккумулятор M18 B4 Milwaukee 4932430063 предназначен для аккумуляторного инструмента Milwaukee. Li-Ion аккумулятор характеризуется отсутствием "эффекта памяти". Заряжать его можно при любой степени разрядки.