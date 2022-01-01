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Аккумулятор Milwaukee M18 B4 (18 В; 4 А*ч; Li-Ion) 4932430063
13 800 ₽
Аккумуляторы для шуруповерта
    Аккумулятор Milwaukee M18 B4 (18 В; 4 А*ч; Li-Ion) 4932430063
    Арт. О00000037212
    Аккумулятор Milwaukee M18 B4 (18 В; 4 А*ч; Li-Ion) 4932430063
    Аккумулятор Milwaukee M18 B4 (18 В; 4 А*ч; Li-Ion) 4932430063
    Аккумулятор Milwaukee M18 B4 (18 В; 4 А*ч; Li-Ion) 4932430063
    Аккумулятор Milwaukee M18 B4 (18 В; 4 А*ч; Li-Ion) 4932430063
      Аккумулятор Milwaukee M18 B4 (18 В; 4 А*ч; Li-Ion) 4932430063
      Аккумулятор Milwaukee M18 B4 (18 В; 4 А*ч; Li-Ion) 4932430063
      Аккумулятор Milwaukee M18 B4 (18 В; 4 А*ч; Li-Ion) 4932430063
      Аккумулятор Milwaukee M18 B4 (18 В; 4 А*ч; Li-Ion) 4932430063

      Аккумулятор Milwaukee M18 B4 (18 В; 4 А*ч; Li-Ion) 4932430063

      13 800 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000037212

      Характеристики

      Производитель
      		Milwaukee
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Совместимость
      		Milwaukee
      Количество аккумуляторов в комплекте, шт.
      		1
      Все характеристики
      13 800 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Аккумулятор M18 B4 Milwaukee 4932430063 предназначен для аккумуляторного инструмента Milwaukee. Li-Ion аккумулятор характеризуется отсутствием "эффекта памяти". Заряжать его можно при любой степени разрядки.

        Преимущества

        • Аккумулятор имеет новую электронику Milwaukee® REDLINK™, которая отличается защитой от перегрузок, системой контроля температуры и контроля каждой ячейки аккумулятора
        • Защита от перегрузки - предохраняет пользователя и инструмент от повреждений
        • Контроль температуры - защита от перегрева для увеличения срока службы
        • Контроль состояния отдельных элементов - защита от избыточной зарядки и глубокого разряда
        • В 2 раза дольше время работы, на 20% больше мощности и в 2 раза больше циклов подзарядки*
        • Прочная рамка
        • Разделитель ячеек