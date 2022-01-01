Длинногубцы Milwaukee 48226101, 200 мм

Преимущества

Кусачки Milwaukee 48226101 режут провод и проволоку сечением до 2,5 мм

Гратосниматель насечки для зачистки заусенцев на трубах диаметром до 20 мм

Гвоздодер

Насечки на губках для лучшего захвата и полного контроля

Длина зажима 51 мм

Диаметр кабеля: 6 мм

Лазерная закалка режущих кромок

Закалка до прочности 64 HRC

Пассатижи с длинными губками Milwaukee 48226101 представляют собой универсальный инструмент. С их помощью можно снимать заусенки на головках до 18 мм, обжимать и резать провода, извлекать гвозди небольшого размера. Благодаря длиным губкам работа в ограниченном пространстве становится более продуктивной. Режущие кромки закалены до 64 HRC.