Длинногубцы Milwaukee 48226101, 200 мм
Арт. О00000032807
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Длина, мм
|200
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Материал губок
|хромованадиевая сталь
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- Пассатижи с длинными губками Milwaukee 48226101 представляют собой универсальный инструмент. С их помощью можно снимать заусенки на головках до 18 мм, обжимать и резать провода, извлекать гвозди небольшого размера. Благодаря длиным губкам работа в ограниченном пространстве становится более продуктивной. Режущие кромки закалены до 64 HRC.
Преимущества
- Кусачки Milwaukee 48226101 режут провод и проволоку сечением до 2,5 мм
- Гратосниматель насечки для зачистки заусенцев на трубах диаметром до 20 мм
- Гвоздодер
- Насечки на губках для лучшего захвата и полного контроля
- Длина зажима 51 мм
- Диаметр кабеля: 6 мм
- Лазерная закалка режущих кромок
- Закалка до прочности 64 HRC