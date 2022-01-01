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Длинногубцы Milwaukee 48226101, 200 мм
2 340 ₽
Плоскогубцы
    Длинногубцы Milwaukee 48226101, 200 мм
    Арт. О00000032807
    Длинногубцы Milwaukee 48226101, 200 мм

      Длинногубцы Milwaukee 48226101, 200 мм

      2 340 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000032807

      Характеристики

      Производитель
      		Milwaukee
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Длина, мм
      		200
      Материал губок
      		хромованадиевая сталь
      Все характеристики
      2 340 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Пассатижи с длинными губками Milwaukee 48226101 представляют собой универсальный инструмент. С их помощью можно снимать заусенки на головках до 18 мм, обжимать и резать провода, извлекать гвозди небольшого размера. Благодаря длиным губкам работа в ограниченном пространстве становится более продуктивной. Режущие кромки закалены до 64 HRC.

        Преимущества

        • Кусачки Milwaukee 48226101 режут провод и проволоку сечением до 2,5 мм
        • Гратосниматель насечки для зачистки заусенцев на трубах диаметром до 20 мм
        • Гвоздодер
        • Насечки на губках для лучшего захвата и полного контроля
        • Длина зажима 51 мм
        • Диаметр кабеля: 6 мм
        • Лазерная закалка режущих кромок
        • Закалка до прочности 64 HRC