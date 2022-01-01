Преимущества

Наконечник в форме копья для лучшей производительности и простой перезаточки

Долото изготовлено из стали высокого качества устойчивое к излому

Скошенная кромка для предотвращения поломки долота

Долото острое SDS+ Milwaukee 4932339625, 250 мм - применяется в строительных работах, при долблении кирпича и бетона