Долото острое SDS+ Milwaukee 4932339625, 250 мм
Арт. О00000032710
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|США
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Тип хвостовика
|SDS-Plus
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Длина, мм
|250
- Долото острое SDS+ Milwaukee 4932339625, 250 мм - применяется в строительных работах, при долблении кирпича и бетона
Преимущества
- Наконечник в форме копья для лучшей производительности и простой перезаточки
- Долото изготовлено из стали высокого качества устойчивое к излому
- Скошенная кромка для предотвращения поломки долота