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Долото острое SDS+ Milwaukee 4932339625, 250 мм
700 ₽
Долота
    Долото острое SDS+ Milwaukee 4932339625, 250 мм
    Арт. О00000032710
    Долото острое SDS+ Milwaukee 4932339625, 250 мм

      Долото острое SDS+ Milwaukee 4932339625, 250 мм

      700 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 320 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000032710

      Характеристики

      Производитель
      		Milwaukee
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		США
      Тип хвостовика
      		SDS-Plus
      Длина, мм
      		250
      Все характеристики
      700 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 320 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Долото острое SDS+ Milwaukee 4932339625, 250 мм - применяется в строительных работах, при долблении кирпича и бетона

        Преимущества

        • Наконечник в форме копья для лучшей производительности и простой перезаточки
        • Долото изготовлено из стали высокого качества устойчивое к излому
        • Скошенная кромка для предотвращения поломки долота