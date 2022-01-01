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Долото плоское SDS+ Milwaukee 4932367146, 250х40 мм
1 200 ₽
Долота
    Долото плоское SDS+ Milwaukee 4932367146, 250х40 мм
    Арт. О00000032711
    Долото плоское SDS+ Milwaukee 4932367146, 250х40 мм

      Долото плоское SDS+ Milwaukee 4932367146, 250х40 мм

      1 200 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 290 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000032711

      Характеристики

      Производитель
      		Milwaukee
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		США
      Тип хвостовика
      		SDS-Plus
      Длина, мм
      		250
      Все характеристики
      1 200 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 290 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Долото плоское SDS+ Milwaukee 4932367146, 250х40 мм - используется с перфоратором для долбления и демонтажных работ в кирпиче, бетоне, камне. Широкая рабочая часть удобна для быстрого снятия старой плитки или другого материала

        Преимущества

        • Загнутая рабочая часть для предотвращения повреждения стен при снятии плитки