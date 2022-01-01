Долото плоское SDS+ Milwaukee 4932367146, 250х40 мм
Арт. О00000032711
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|США
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Тип хвостовика
|SDS-Plus
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Длина, мм
|250
- Долото плоское SDS+ Milwaukee 4932367146, 250х40 мм - используется с перфоратором для долбления и демонтажных работ в кирпиче, бетоне, камне. Широкая рабочая часть удобна для быстрого снятия старой плитки или другого материала
Преимущества
- Загнутая рабочая часть для предотвращения повреждения стен при снятии плитки