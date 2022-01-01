Преимущества

Загнутая рабочая часть для предотвращения повреждения стен при снятии плитки

Долото плоское SDS+ Milwaukee 4932367146, 250х40 мм - используется с перфоратором для долбления и демонтажных работ в кирпиче, бетоне, камне. Широкая рабочая часть удобна для быстрого снятия старой плитки или другого материала