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Кабелерез ручной Milwaukee 48226104
2 580 ₽
Кабелерезы
    Кабелерез ручной Milwaukee 48226104
    Арт. О00000032808
    Кабелерез ручной Milwaukee 48226104
    Кабелерез ручной Milwaukee 48226104
      Кабелерез ручной Milwaukee 48226104
      Кабелерез ручной Milwaukee 48226104

      Кабелерез ручной Milwaukee 48226104

      2 580 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000032808

      Характеристики

      Производитель
      		Milwaukee
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Кабель
      		алюминий
      Макс. диаметр кабеля, мм
      		10
      Все характеристики
      2 580 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Кабелерез ручной Milwaukee 48226104 - имеет оптимальную форму для разрезания на части алюминиевого кабеля или проводов. Инструмент выполнен методом ковки, что обеспечивает повышенную прочность при  длительной эксплуатации

        Преимущества

        • Качество лучшее в своем классе
        • Скошенные губки. Тонкая ровная резка кабеля
        • Комфортные ручки. Не выскальзывают во время работы
        • Кованый инструмент - надежность в жестких условиях
        • Защита от ржавчины благодаря чернению