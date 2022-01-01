Преимущества

Качество лучшее в своем классе

Скошенные губки. Тонкая ровная резка кабеля

Комфортные ручки. Не выскальзывают во время работы

Кованый инструмент - надежность в жестких условиях

Защита от ржавчины благодаря чернению

Кабелерез ручной Milwaukee 48226104 - имеет оптимальную форму для разрезания на части алюминиевого кабеля или проводов. Инструмент выполнен методом ковки, что обеспечивает повышенную прочность при длительной эксплуатации