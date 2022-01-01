Кабелерез ручной Milwaukee 48226104
Арт. О00000032808
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Кабель
|алюминий
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Макс. диаметр кабеля, мм
|10
- Кабелерез ручной Milwaukee 48226104 - имеет оптимальную форму для разрезания на части алюминиевого кабеля или проводов. Инструмент выполнен методом ковки, что обеспечивает повышенную прочность при длительной эксплуатации
Преимущества
- Качество лучшее в своем классе
- Скошенные губки. Тонкая ровная резка кабеля
- Комфортные ручки. Не выскальзывают во время работы
- Кованый инструмент - надежность в жестких условиях
- Защита от ржавчины благодаря чернению