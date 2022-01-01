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Нож компактный карманный Milwaukee 4932478560
1 460 ₽
Садовые ножи
    Нож компактный карманный Milwaukee 4932478560
    Арт. О00000032801
    Нож компактный карманный Milwaukee 4932478560

      Нож компактный карманный Milwaukee 4932478560

      1 460 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 290 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000032801

      Характеристики

      Производитель
      		Milwaukee
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Защитная упаковка
      		Нет
      Набор
      		Нет
      Все характеристики
      1 460 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 290 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Нож компактный карманный Milwaukee 4932478560 служит для разрезания и прокалывания различных материалов. 

        Преимущества

        • Компактный размер для ношения в кармане
        • Лезвие из нержавеющей стали можно затачивать повторно
        • Лезвие с острием позволяет делать проколы и ровные резы
        • Блокировка в открытом положении для безопасности
        • Отверстие для системы страховки