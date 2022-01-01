Нож компактный карманный Milwaukee 4932478560
Арт. О00000032801
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Защитная упаковка
|Нет
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Набор
|Нет
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- Нож компактный карманный Milwaukee 4932478560 служит для разрезания и прокалывания различных материалов.
Преимущества
- Компактный размер для ношения в кармане
- Лезвие из нержавеющей стали можно затачивать повторно
- Лезвие с острием позволяет делать проколы и ровные резы
- Блокировка в открытом положении для безопасности
- Отверстие для системы страховки