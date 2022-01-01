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Аккумулятор Milwaukee M12 B3 4932451388, Li-Ion, 3Ач
7 500 ₽
Аккумуляторы для шуруповерта
    Аккумулятор Milwaukee M12 B3 4932451388, Li-Ion, 3Ач
    Арт. О00000032652
    Аккумулятор Milwaukee M12 B3 4932451388, Li-Ion, 3Ач
    Аккумулятор Milwaukee M12 B3 4932451388, Li-Ion, 3Ач
      Аккумулятор Milwaukee M12 B3 4932451388, Li-Ion, 3Ач
      Аккумулятор Milwaukee M12 B3 4932451388, Li-Ion, 3Ач

      Аккумулятор Milwaukee M12 B3 4932451388, Li-Ion, 3Ач

      7 500 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 1 009 ₽
      • Доставка завтра или позже, бесплатно
      Арт. О00000032652

      Характеристики

      Производитель
      		Milwaukee
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Совместимость
      		Milwaukee
      Количество аккумуляторов в комплекте, шт.
      		1
      Все характеристики
      7 500 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 1 009 ₽
      • Доставка завтра или позже, бесплатно
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Аккумулятор M12 B3 Milwaukee 4932451388 предназначен для аккумуляторного инструмента Milwaukee. Li-Ion аккумулятор характеризуется отсутствием "эффекта памяти". Заряжать его можно при любой степени разрядки. Аккумулятор имеет новую электронику Milwaukee® REDLINK™, которая отличается защитой от перегрузок, системой контроля температуры и контроля каждой ячейки аккумулятора. Все это продлевает срок службы аккумулятора и оптимизирует его работу. Новые аккумуляторы Milwaukee на 20% мощнее и в 2 раза дольше держат заряд (в сравнении с предыдущими версиями аккумуляторов Milwaukee). Необходимо иметь запасную аккумуляторную батарею, чтобы избежать простоя инструмента во время зарядки основной батареи.

        Преимущества

        • Интеллектуальная система Milwaukee® REDLINK™
        • Защита от перегрузки - предотвращает поломки электроинструментов в сложных ситуациях
        • Контроль температуры - защита от тепловой перегрузки
        • Контроль состояния отдельных элементов - защита от глубокого разряда и избыточной зарядки
        • Защита от глубокого разряда
        • В 3 раза дольше время работы, на 20% больше мощности, в 2 раза больше циклов заряда
        • Жесткая рамка крепления ячеек
        • Разделитель ячеек
        • Ударопрочный, уменьшающий вибрацию обрезиненный корпус