Аккумулятор Milwaukee M12 B3 4932451388, Li-Ion, 3Ач

Преимущества

Интеллектуальная система Milwaukee® REDLINK™

Защита от перегрузки - предотвращает поломки электроинструментов в сложных ситуациях

Контроль температуры - защита от тепловой перегрузки

Контроль состояния отдельных элементов - защита от глубокого разряда и избыточной зарядки

Защита от глубокого разряда

В 3 раза дольше время работы, на 20% больше мощности, в 2 раза больше циклов заряда

Жесткая рамка крепления ячеек

Разделитель ячеек

Ударопрочный, уменьшающий вибрацию обрезиненный корпус

Аккумулятор M12 B3 Milwaukee 4932451388 предназначен для аккумуляторного инструмента Milwaukee. Li-Ion аккумулятор характеризуется отсутствием "эффекта памяти". Заряжать его можно при любой степени разрядки. Аккумулятор имеет новую электронику Milwaukee® REDLINK™, которая отличается защитой от перегрузок, системой контроля температуры и контроля каждой ячейки аккумулятора. Все это продлевает срок службы аккумулятора и оптимизирует его работу. Новые аккумуляторы Milwaukee на 20% мощнее и в 2 раза дольше держат заряд (в сравнении с предыдущими версиями аккумуляторов Milwaukee). Необходимо иметь запасную аккумуляторную батарею, чтобы избежать простоя инструмента во время зарядки основной батареи.