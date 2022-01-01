Аккумулятор Milwaukee M12 B6 4932451395, Li-Ion, 6 Ач
Арт. О00000032651
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Совместимость
|Milwaukee
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Количество аккумуляторов в комплекте, шт.
|1
- Аккумулятор M12 B6 Milwaukee 4932451395 предназначен для аккумуляторного инструмента Milwaukee. Li-Ion аккумулятор характеризуется отсутствием "эффекта памяти". Заряжать его можно при любой степени разрядки. Аккумулятор имеет новую электронику Milwaukee® REDLINK™, которая отличается защитой от перегрузок, системой контроля температуры и контроля каждой ячейки аккумулятора. Все это продлевает срок службы аккумулятора и оптимизирует его работу. Новые аккумуляторы Milwaukee на 20% мощнее и в 2 раза дольше держат заряд (в сравнении с предыдущими версиями аккумуляторов Milwaukee). Необходимо иметь запасную аккумуляторную батарею, чтобы избежать простоя инструмента во время зарядки основной батареи.
Преимущества
- Интеллектуальная система Milwaukee® REDLINK™
- Защита от перегрузки - предотвращает поломки электроинструментов в сложных ситуациях
- Контроль температуры - защита от тепловой перегрузки
- Контроль состояния отдельных элементов - защита от глубокого разряда и избыточной зарядки
- Защита от глубокого разряда
- В 3 раза дольше время работы, на 20% больше мощности, в 2 раза больше циклов заряда
- Жесткая рамка крепления ячеек
- Разделитель ячеек
- Ударопрочный, уменьшающий вибрацию обрезиненный корпус