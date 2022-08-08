- Персональная скидка
Аккумуляторная отрезная машина Milwaukee M12 Fcot-422X Fuel 4933464619, 20000 оборотов в мин от аккумулятора
Арт. О00000032632
- Персональная скидка
Аккумуляторная отрезная машина Milwaukee M12 Fcot-422X Fuel 4933464619, 20000 оборотов в мин от аккумулятора
Арт. О00000032632
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|США
|
Количество аккумуляторов в комплекте
|2
|
Напряжение аккумулятора, В
|12
Похожие товары с Количество аккумуляторов в комплекте
Похожие товары с Емкость аккумулятора, Ач
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
- Аккумуляторная отрезная машина Milwaukee M12 FCOT-422X FUEL 4933464619 - многофункциональный инструмент для резки различных материалов. Может использоваться с отрезными дисками по металлу, абразивными и алмазными дисками для резки плитки. Комплектуется двумя аккумуляторами Li-ion 12 В. Благодаря бесщеточному двигателю POWERSTATE достигаются высокая мощность и производительность. Быстросъемная подошва позволяет производить регулировку глубины реза. Яркая светодиодная подсветка обеспечивает оптимальное освещение рабочей области при эксплуатации инструмента в темных помещениях.
Преимущества
- Опционный адаптер для отвода пыли
- 2 аккумулятора - для продолжительных работ
- Оптимальный дизайн для лучшего контроля и работы одной рукой
- Встроенный индикатор уровня заряда аккумулятора
- Индивидуальный контроль каждой ячейки аккумулятора оптимизирует время работы инструмента
- Интеллектуальная система REDLINK PLUS обеспечивает цифровую защиту от перегрузки для инструмента и аккумулятора
- Направление вращения диска с прямым/обратным вращением для защиты пользователя от выброса мусора в различных положениях резания
- Гибкая аккумуляторная система: Milwaukee M12 FCOT-422X FUEL 4933464619 работает со всеми Milwaukee M12 аккумуляторами