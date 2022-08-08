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Аккумуляторная отрезная машина Milwaukee M12 Fcot-422X Fuel 4933464619, 20000 оборотов в мин от аккумулятора
5.0
1
44 490 ₽
Аккумуляторные циркулярные пилы
  • Персональная скидка
Аккумуляторная отрезная машина Milwaukee M12 Fcot-422X Fuel 4933464619, 20000 оборотов в мин от аккумулятора
Арт. О00000032632
5.0
1
Аккумуляторная отрезная машина Milwaukee M12 Fcot-422X Fuel 4933464619, 20000 оборотов в мин от аккумулятора
Аккумуляторная отрезная машина Milwaukee M12 Fcot-422X Fuel 4933464619, 20000 оборотов в мин от аккумулятора
Аккумуляторная отрезная машина Milwaukee M12 Fcot-422X Fuel 4933464619, 20000 оборотов в мин от аккумулятора
Аккумуляторная отрезная машина Milwaukee M12 Fcot-422X Fuel 4933464619, 20000 оборотов в мин от аккумулятора
  • Персональная скидка
Аккумуляторная отрезная машина Milwaukee M12 Fcot-422X Fuel 4933464619, 20000 оборотов в мин от аккумулятора
Аккумуляторная отрезная машина Milwaukee M12 Fcot-422X Fuel 4933464619, 20000 оборотов в мин от аккумулятора
Аккумуляторная отрезная машина Milwaukee M12 Fcot-422X Fuel 4933464619, 20000 оборотов в мин от аккумулятора
Аккумуляторная отрезная машина Milwaukee M12 Fcot-422X Fuel 4933464619, 20000 оборотов в мин от аккумулятора

Аккумуляторная отрезная машина Milwaukee M12 Fcot-422X Fuel 4933464619, 20000 оборотов в мин от аккумулятора

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44 490 ₽
за штуку
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12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 250 ₽
  • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
Арт. О00000032632
5.0
1

Характеристики

Производитель
Milwaukee
Страна производства
Китай
Родина бренда
США
Количество аккумуляторов в комплекте
2
Напряжение аккумулятора, В
12
Все характеристики

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Дарим скидки за
вход в личный кабинет
44 490 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 250 ₽
  • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Аккумуляторная отрезная машина Milwaukee M12 FCOT-422X FUEL 4933464619  - многофункциональный инструмент для резки различных материалов. Может использоваться с отрезными дисками по металлу, абразивными и алмазными дисками для резки плитки. Комплектуется двумя аккумуляторами Li-ion 12 В. Благодаря бесщеточному двигателю POWERSTATE достигаются высокая мощность и производительность. Быстросъемная подошва позволяет производить регулировку глубины реза. Яркая светодиодная подсветка обеспечивает оптимальное освещение рабочей области при эксплуатации инструмента в темных помещениях.

    Преимущества

    • Опционный адаптер для отвода пыли
    • 2 аккумулятора - для продолжительных работ
    • Оптимальный дизайн для лучшего контроля и работы одной рукой
    • Встроенный индикатор уровня заряда аккумулятора
    • Индивидуальный контроль каждой ячейки аккумулятора оптимизирует время работы инструмента
    • Интеллектуальная система REDLINK PLUS обеспечивает цифровую защиту от перегрузки для инструмента и аккумулятора
    • Направление вращения диска с прямым/обратным вращением для защиты пользователя от выброса мусора в различных положениях резания
    • Гибкая аккумуляторная система: Milwaukee M12 FCOT-422X FUEL 4933464619 работает со всеми Milwaukee M12 аккумуляторами