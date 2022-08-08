Аккумуляторная отрезная машина Milwaukee M12 Fcot-422X Fuel 4933464619, 20000 оборотов в мин от аккумулятора

Преимущества

Опционный адаптер для отвода пыли

2 аккумулятора - для продолжительных работ

Оптимальный дизайн для лучшего контроля и работы одной рукой

Встроенный индикатор уровня заряда аккумулятора

Индивидуальный контроль каждой ячейки аккумулятора оптимизирует время работы инструмента

Интеллектуальная система REDLINK PLUS обеспечивает цифровую защиту от перегрузки для инструмента и аккумулятора

Направление вращения диска с прямым/обратным вращением для защиты пользователя от выброса мусора в различных положениях резания

Гибкая аккумуляторная система: Milwaukee M12 FCOT-422X FUEL 4933464619 работает со всеми Milwaukee M12 аккумуляторами

Аккумуляторная отрезная машина Milwaukee M12 FCOT-422X FUEL 4933464619 - многофункциональный инструмент для резки различных материалов. Может использоваться с отрезными дисками по металлу, абразивными и алмазными дисками для резки плитки. Комплектуется двумя аккумуляторами Li-ion 12 В. Благодаря бесщеточному двигателю POWERSTATE достигаются высокая мощность и производительность. Быстросъемная подошва позволяет производить регулировку глубины реза. Яркая светодиодная подсветка обеспечивает оптимальное освещение рабочей области при эксплуатации инструмента в темных помещениях.