Преимущества

Компактные размеры - для работы в ограниченном пространстве

Бесщеточный двигатель POWERSTATE™

Электронная система REDLINK PLUS™ - для защиты инструмента и аккумулятора от перегрузки

3 скорости

Специальный режим для кровельных саморезов

Светодиодная подсветка - для работы при плохом освещении

Хвостовик 1/4" Hex - для быстрой и легкой замены насадок

Оптимизированная рукоятка - для комфортного рабочего процесса

Клипса для крепления винтоверта на ремне

Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами Milwaukee® M12

Аккумуляторный винтоверт Milwaukee M12 FID-0 FUEL 4933459822 оснащен бесщеточным двигателем POWERSTATE™, что обеспечивает высокую производительность. Шестигранный патрон позволяет производить быструю замену насадок. Три различные настройки скорости и режим для кровельных саморезов делают инструмент универсальным. Светодиодная подсветка обеспечивает хороший обзор рабочей зоны в слабоосвещенных помещениях. Аккумулятор и зарядное устройство в комплект не входят.