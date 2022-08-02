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Аккумуляторный винтоверт Milwaukee M12 FID-0 Fuel 4933459822
5.0
1
19 990 ₽
Ударные дрели-шуруповерты аккумуляторные
  • Персональная скидка
Аккумуляторный винтоверт Milwaukee M12 FID-0 Fuel 4933459822
Арт. О00000032635
5.0
1
Аккумуляторный винтоверт Milwaukee M12 FID-0 Fuel 4933459822
Аккумуляторный винтоверт Milwaukee M12 FID-0 Fuel 4933459822
Аккумуляторный винтоверт Milwaukee M12 FID-0 Fuel 4933459822
Аккумуляторный винтоверт Milwaukee M12 FID-0 Fuel 4933459822
Аккумуляторный винтоверт Milwaukee M12 FID-0 Fuel 4933459822
Аккумуляторный винтоверт Milwaukee M12 FID-0 Fuel 4933459822
Аккумуляторный винтоверт Milwaukee M12 FID-0 Fuel 4933459822
  • Персональная скидка
Аккумуляторный винтоверт Milwaukee M12 FID-0 Fuel 4933459822
Аккумуляторный винтоверт Milwaukee M12 FID-0 Fuel 4933459822
Аккумуляторный винтоверт Milwaukee M12 FID-0 Fuel 4933459822
Аккумуляторный винтоверт Milwaukee M12 FID-0 Fuel 4933459822
Аккумуляторный винтоверт Milwaukee M12 FID-0 Fuel 4933459822
Аккумуляторный винтоверт Milwaukee M12 FID-0 Fuel 4933459822
Аккумуляторный винтоверт Milwaukee M12 FID-0 Fuel 4933459822

Аккумуляторный винтоверт Milwaukee M12 FID-0 Fuel 4933459822

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19 990 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
5 лет гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 250 ₽
  • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
Арт. О00000032635
5.0
1

Характеристики

Производитель
Milwaukee
Страна производства
Китай
Родина бренда
США
Класс товара
профессиональный
Макс. крутящий момент, Нм
147
Тип
аккумуляторный, ударный
Тип двигателя
бесщеточный
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
19 990 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
5 лет гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 250 ₽
  • Доставка сегодня или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Аккумуляторный винтоверт Milwaukee M12 FID-0 FUEL 4933459822 оснащен бесщеточным двигателем POWERSTATE™, что обеспечивает высокую производительность. Шестигранный патрон позволяет производить быструю замену насадок. Три различные настройки скорости и режим для кровельных саморезов делают инструмент универсальным. Светодиодная подсветка обеспечивает хороший обзор рабочей зоны в слабоосвещенных помещениях. Аккумулятор и зарядное устройство в комплект не входят.

    Преимущества

    • Компактные размеры - для работы в ограниченном пространстве
    • Бесщеточный двигатель POWERSTATE™
    • Электронная система REDLINK PLUS™ - для защиты инструмента и аккумулятора от перегрузки
    • 3 скорости
    • Специальный режим для кровельных саморезов
    • Светодиодная подсветка - для работы при плохом освещении
    • Хвостовик 1/4" Hex - для быстрой и легкой замены насадок
    • Оптимизированная рукоятка - для комфортного рабочего процесса
    • Клипса для крепления винтоверта на ремне
    • Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами Milwaukee® M12