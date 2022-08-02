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Аккумуляторный винтоверт Milwaukee M12 FID-0 Fuel 4933459822
Арт. О00000032635
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Класс товара
|профессиональный
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Макс. крутящий момент, Нм
|147
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Тип
|аккумуляторный, ударный
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Тип двигателя
|бесщеточный
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- Аккумуляторный винтоверт Milwaukee M12 FID-0 FUEL 4933459822 оснащен бесщеточным двигателем POWERSTATE™, что обеспечивает высокую производительность. Шестигранный патрон позволяет производить быструю замену насадок. Три различные настройки скорости и режим для кровельных саморезов делают инструмент универсальным. Светодиодная подсветка обеспечивает хороший обзор рабочей зоны в слабоосвещенных помещениях. Аккумулятор и зарядное устройство в комплект не входят.
Преимущества
- Компактные размеры - для работы в ограниченном пространстве
- Бесщеточный двигатель POWERSTATE™
- Электронная система REDLINK PLUS™ - для защиты инструмента и аккумулятора от перегрузки
- 3 скорости
- Специальный режим для кровельных саморезов
- Светодиодная подсветка - для работы при плохом освещении
- Хвостовик 1/4" Hex - для быстрой и легкой замены насадок
- Оптимизированная рукоятка - для комфортного рабочего процесса
- Клипса для крепления винтоверта на ремне
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами Milwaukee® M12