Энергокомплект Milwaukee M12 NRG-402 4933459211, 2 аккумулятора 12В, 4 Ач + зарядное устройство

Преимущества

Температурная защита электроники оптимизирует работу зарядного устройства в условиях экстремальных температур, чтобы продлить срок службы аккумулятора

Герметично залитая плата, защищена от пыли, влаги и ударов

Индикатор зарядки загорается по мере зарядки аккумулятора

Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ 3.0 Ач / 4.0 Ач заряжаются 60 мин / 80 мин

Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ 1.5 Ач / 2.0 Ач заряжаются 30 мин / 40 мин

Энергокомплект M18 NRG-502 Milwaukee 4933459217 включает в себя 2 аккумулятора Milwaukee M12 B4 4.0 А, Li-ion и универсальное зарядное устройство, которое подойдет для аккумуляторов Milwaukee M18™, M14™ и M12™. Аккумуляторы усовершенствованны - в 2.5 раза дольше держат заряд и на 20% мощнее аккумуляторов с предыдущими технологиями Milwaukee. Аккумуляторы могут использоваться в условиях до -20°С без потери емкости. Внутри батарей находятся водоотводяшие каналы, что защищает электронику от влаги.