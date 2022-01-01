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Энергокомплект Milwaukee M12 NRG-402 4933459211, 2 аккумулятора 12В, 4 Ач + зарядное устройство
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Зарядные устройства для аккумуляторов
    Энергокомплект Milwaukee M12 NRG-402 4933459211, 2 аккумулятора 12В, 4 Ач + зарядное устройство
    Арт. О00000032649
    Энергокомплект Milwaukee M12 NRG-402 4933459211, 2 аккумулятора 12В, 4 Ач + зарядное устройство
    Энергокомплект Milwaukee M12 NRG-402 4933459211, 2 аккумулятора 12В, 4 Ач + зарядное устройство
    Энергокомплект Milwaukee M12 NRG-402 4933459211, 2 аккумулятора 12В, 4 Ач + зарядное устройство
      Энергокомплект Milwaukee M12 NRG-402 4933459211, 2 аккумулятора 12В, 4 Ач + зарядное устройство
      Энергокомплект Milwaukee M12 NRG-402 4933459211, 2 аккумулятора 12В, 4 Ач + зарядное устройство
      Энергокомплект Milwaukee M12 NRG-402 4933459211, 2 аккумулятора 12В, 4 Ач + зарядное устройство

      Энергокомплект Milwaukee M12 NRG-402 4933459211, 2 аккумулятора 12В, 4 Ач + зарядное устройство

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000032649

      Характеристики

      Производитель
      		Milwaukee
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Подходит для аккумуляторов, В
      		12
      Индикатор заряда аккумулятора
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Энергокомплект M18 NRG-502 Milwaukee 4933459217 включает в себя 2 аккумулятора Milwaukee M12 B4 4.0 А, Li-ion и универсальное зарядное устройство, которое подойдет для аккумуляторов Milwaukee M18™, M14™ и M12™. Аккумуляторы усовершенствованны - в 2.5 раза дольше держат заряд и на 20% мощнее аккумуляторов с предыдущими технологиями Milwaukee. Аккумуляторы могут использоваться в условиях до -20°С без потери емкости. Внутри батарей находятся водоотводяшие каналы, что защищает электронику от влаги.

        Преимущества

        • Температурная защита электроники оптимизирует работу зарядного устройства в условиях экстремальных температур, чтобы продлить срок службы аккумулятора
        • Герметично залитая плата, защищена от пыли, влаги и ударов
        • Индикатор зарядки загорается по мере зарядки аккумулятора
        • Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ 3.0 Ач / 4.0 Ач заряжаются 60 мин / 80 мин
        • Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ 1.5 Ач / 2.0 Ач заряжаются 30 мин / 40 мин