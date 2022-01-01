Энергокомплект Milwaukee M12 NRG-402 4933459211, 2 аккумулятора 12В, 4 Ач + зарядное устройство
Арт. О00000032649
Энергокомплект Milwaukee M12 NRG-402 4933459211, 2 аккумулятора 12В, 4 Ач + зарядное устройство
Арт. О00000032649
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Подходит для аккумуляторов, В
|12
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Индикатор заряда аккумулятора
|Да
- Энергокомплект M18 NRG-502 Milwaukee 4933459217 включает в себя 2 аккумулятора Milwaukee M12 B4 4.0 А, Li-ion и универсальное зарядное устройство, которое подойдет для аккумуляторов Milwaukee M18™, M14™ и M12™. Аккумуляторы усовершенствованны - в 2.5 раза дольше держат заряд и на 20% мощнее аккумуляторов с предыдущими технологиями Milwaukee. Аккумуляторы могут использоваться в условиях до -20°С без потери емкости. Внутри батарей находятся водоотводяшие каналы, что защищает электронику от влаги.
Преимущества
- Температурная защита электроники оптимизирует работу зарядного устройства в условиях экстремальных температур, чтобы продлить срок службы аккумулятора
- Герметично залитая плата, защищена от пыли, влаги и ударов
- Индикатор зарядки загорается по мере зарядки аккумулятора
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ 3.0 Ач / 4.0 Ач заряжаются 60 мин / 80 мин
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ 1.5 Ач / 2.0 Ач заряжаются 30 мин / 40 мин