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Аккумулятор Milwaukee M18 B5 4932430483, Li-Ion, 5 Ач
16 300 ₽
Аккумуляторы для шуруповерта
    Аккумулятор Milwaukee M18 B5 4932430483, Li-Ion, 5 Ач
    Арт. О00000032653
    Аккумулятор Milwaukee M18 B5 4932430483, Li-Ion, 5 Ач
    Аккумулятор Milwaukee M18 B5 4932430483, Li-Ion, 5 Ач
    Аккумулятор Milwaukee M18 B5 4932430483, Li-Ion, 5 Ач
      Аккумулятор Milwaukee M18 B5 4932430483, Li-Ion, 5 Ач
      Аккумулятор Milwaukee M18 B5 4932430483, Li-Ion, 5 Ач
      Аккумулятор Milwaukee M18 B5 4932430483, Li-Ion, 5 Ач

      Аккумулятор Milwaukee M18 B5 4932430483, Li-Ion, 5 Ач

      16 300 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 647 ₽
      • Доставка завтра или позже, 550 ₽
      Арт. О00000032653

      Характеристики

      Производитель
      		Milwaukee
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Совместимость
      		Milwaukee
      Количество аккумуляторов в комплекте, шт.
      		1
      Все характеристики
      16 300 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 647 ₽
      • Доставка завтра или позже, 550 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Аккумулятор M18 B5 Milwaukee 4932430483 предназначен для аккумуляторного инструмента Milwaukee. Li-Ion аккумулятор характеризуется отсутствием "эффекта памяти". Заряжать его можно при любой степени разрядки. Аккумулятор имеет новую электронику Milwaukee® REDLINK™, которая отличается защитой от перегрузок, системой контроля температуры и контроля каждой ячейки аккумулятора. Все это продлевает срок службы аккумулятора и оптимизирует его работу. Новые аккумуляторы Milwaukee на 20% мощнее и в 2 раза дольше держат заряд (в сравнении с предыдущими версиями аккумуляторов Milwaukee). Аккумулятор надежно защищен от повреждений при падении и вибрации. Специальные водоотводящие каналы не дают влаге попасть внутрь аккумулятора на электронику. Батарею можно использовать даже при -20 °С, без потери емкости. Необходимо иметь запасную аккумуляторную батарею, чтобы избежать простоя инструмента во время зарядки основной батареи.

        Преимущества

        • В 2.5 раза дольше время работы, на 20% больше мощности и в 2 раза больше циклов подзарядки по сравнению с другими Li-Ion технологиями и предыдущими Milwaukee® аккумуляторными технологиями
        • REDLITHIUM-ION Milwaukee® интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает защиту от перегрузки
        • Индивидуальный мониторинг каждой ячейки аккумулятора для оптимизации времени заряда / разряда и долговечности
        • Прочная металлическая рама с противоударными сепараторами предотвращают поломки батареи от вибрации и падений
        • Водоотводящие каналы внутри батареи препятствуют попаданию влаги на электронику и выводят её наружу
        • Может использоваться при экстремальных температурах до -20°С без вреда для батареи и потери емкости
        • Индикатор заряда на корпусе батареи