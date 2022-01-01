Аккумулятор Milwaukee M18 B5 4932430483, Li-Ion, 5 Ач

Преимущества

В 2.5 раза дольше время работы, на 20% больше мощности и в 2 раза больше циклов подзарядки по сравнению с другими Li-Ion технологиями и предыдущими Milwaukee® аккумуляторными технологиями

REDLITHIUM-ION Milwaukee® интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает защиту от перегрузки

Индивидуальный мониторинг каждой ячейки аккумулятора для оптимизации времени заряда / разряда и долговечности

Прочная металлическая рама с противоударными сепараторами предотвращают поломки батареи от вибрации и падений

Водоотводящие каналы внутри батареи препятствуют попаданию влаги на электронику и выводят её наружу

Может использоваться при экстремальных температурах до -20°С без вреда для батареи и потери емкости

Индикатор заряда на корпусе батареи

Аккумулятор M18 B5 Milwaukee 4932430483 предназначен для аккумуляторного инструмента Milwaukee. Li-Ion аккумулятор характеризуется отсутствием "эффекта памяти". Заряжать его можно при любой степени разрядки. Аккумулятор имеет новую электронику Milwaukee® REDLINK™, которая отличается защитой от перегрузок, системой контроля температуры и контроля каждой ячейки аккумулятора. Все это продлевает срок службы аккумулятора и оптимизирует его работу. Новые аккумуляторы Milwaukee на 20% мощнее и в 2 раза дольше держат заряд (в сравнении с предыдущими версиями аккумуляторов Milwaukee). Аккумулятор надежно защищен от повреждений при падении и вибрации. Специальные водоотводящие каналы не дают влаге попасть внутрь аккумулятора на электронику. Батарею можно использовать даже при -20 °С, без потери емкости. Необходимо иметь запасную аккумуляторную батарею, чтобы избежать простоя инструмента во время зарядки основной батареи.