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Аккумулятор Milwaukee M18 HB12 4932464260
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Аккумуляторы для шуруповерта
    Аккумулятор Milwaukee M18 HB12 4932464260
    Арт. О00000032654
    Аккумулятор Milwaukee M18 HB12 4932464260
    Аккумулятор Milwaukee M18 HB12 4932464260
      Аккумулятор Milwaukee M18 HB12 4932464260
      Аккумулятор Milwaukee M18 HB12 4932464260

      Аккумулятор Milwaukee M18 HB12 4932464260

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000032654

      Характеристики

      Производитель
      		Milwaukee
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Совместимость
      		Milwaukee
      Количество аккумуляторов в комплекте, шт.
      		1
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Аккумулятор M18 HB12 Milwaukee 4932464260 разработан с помощью специальных технологий, которые увеличивают мощность аккумулятора до 50%, по сравнению с другими сериями. Батарея имеет оптимальное соотношение мощности и веса. Характеризуется отсутствием "эффекта памяти", заряжать его можно при любой степени разрядки. Новые аккумуляторы Milwaukee на 50% мощнее и в 2 раза дольше держат заряд (в сравнении с предыдущими версиями аккумуляторов Milwaukee).

        Преимущества

        • Защита от перегрузок
        • Система контроля температуры
        • Контроль каждой ячейки аккумулятора
        • Меньший нагрев аккумулятора
        • Продолжительное время работы
        • Надежная защита от повреждений и вибрации
        • Имеются специальные водоотводящие каналы
        • Встроенный индикатор уровня заряда
        • Возможно использовать аккумуляторы при -20 °С, без потери емкости
        • Прочная конструкция с металлическим каркасом и амортизирующими сепараторами предотвращает повреждение аккумулятора от чрезмерных вибраций или падений
        • Встроенный индикатор уровня заряда позволяет максимально эффективно использовать оставшееся время работы аккумулятора
        • Индивидуальный контроль каждой ячейки обеспечивает оптимальный заряд и разряд для максимального срока службы аккумулятора
        • Совместим со всеми M18™ инструментами в линейке