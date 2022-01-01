Аккумулятор Milwaukee M18 HB12 4932464260

Преимущества

Защита от перегрузок

Система контроля температуры

Контроль каждой ячейки аккумулятора

Меньший нагрев аккумулятора

Продолжительное время работы

Надежная защита от повреждений и вибрации

Имеются специальные водоотводящие каналы

Встроенный индикатор уровня заряда

Возможно использовать аккумуляторы при -20 °С, без потери емкости

Прочная конструкция с металлическим каркасом и амортизирующими сепараторами предотвращает повреждение аккумулятора от чрезмерных вибраций или падений

Встроенный индикатор уровня заряда позволяет максимально эффективно использовать оставшееся время работы аккумулятора

Индивидуальный контроль каждой ячейки обеспечивает оптимальный заряд и разряд для максимального срока службы аккумулятора

Совместим со всеми M18™ инструментами в линейке

Аккумулятор M18 HB12 Milwaukee 4932464260 разработан с помощью специальных технологий, которые увеличивают мощность аккумулятора до 50%, по сравнению с другими сериями. Батарея имеет оптимальное соотношение мощности и веса. Характеризуется отсутствием "эффекта памяти", заряжать его можно при любой степени разрядки. Новые аккумуляторы Milwaukee на 50% мощнее и в 2 раза дольше держат заряд (в сравнении с предыдущими версиями аккумуляторов Milwaukee).