Аккумулятор Milwaukee M18 HB12 4932464260
Арт. О00000032654
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Совместимость
|Milwaukee
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Количество аккумуляторов в комплекте, шт.
|1
- Аккумулятор M18 HB12 Milwaukee 4932464260 разработан с помощью специальных технологий, которые увеличивают мощность аккумулятора до 50%, по сравнению с другими сериями. Батарея имеет оптимальное соотношение мощности и веса. Характеризуется отсутствием "эффекта памяти", заряжать его можно при любой степени разрядки. Новые аккумуляторы Milwaukee на 50% мощнее и в 2 раза дольше держат заряд (в сравнении с предыдущими версиями аккумуляторов Milwaukee).
Преимущества
- Защита от перегрузок
- Система контроля температуры
- Контроль каждой ячейки аккумулятора
- Меньший нагрев аккумулятора
- Продолжительное время работы
- Надежная защита от повреждений и вибрации
- Имеются специальные водоотводящие каналы
- Встроенный индикатор уровня заряда
- Возможно использовать аккумуляторы при -20 °С, без потери емкости
- Прочная конструкция с металлическим каркасом и амортизирующими сепараторами предотвращает повреждение аккумулятора от чрезмерных вибраций или падений
- Встроенный индикатор уровня заряда позволяет максимально эффективно использовать оставшееся время работы аккумулятора
- Индивидуальный контроль каждой ячейки обеспечивает оптимальный заряд и разряд для максимального срока службы аккумулятора
- Совместим со всеми M18™ инструментами в линейке