Магнитный держатель для бит Milwaukee 4932352406, ShW1/4, 60 мм, 1 шт.
Арт. О00000032714
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|США
|
Тип оснастки
|держатель для бит
|
Размер посадки на инструмент
|1/4 дюйма Male HEX
- Магнитный держатель Milwaukee 4932352406 изготовлен из высокопрочной стали и прошел термообработку, что обеспечивает его особую прочность при тяжелых условиях работы. Сильный магнит в наконечнике надежно удерживает оснастку.
Преимущества
- Конструкционная сталь и термообработка для максимальной прочности и эластичности
- Конструкция из высокопрочной стали выдерживает неправильное использование
- Прочный магнитный наконечник для безопасного захвата