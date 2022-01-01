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Магнитный держатель для бит Milwaukee 4932352406, ShW1/4, 60 мм, 1 шт.
405 ₽
Магнитные держатели для бит
    Магнитный держатель для бит Milwaukee 4932352406, ShW1/4, 60 мм, 1 шт.
    Арт. О00000032714
    Магнитный держатель для бит Milwaukee 4932352406, ShW1/4, 60 мм, 1 шт.
    Магнитный держатель для бит Milwaukee 4932352406, ShW1/4, 60 мм, 1 шт.
      Магнитный держатель для бит Milwaukee 4932352406, ShW1/4, 60 мм, 1 шт.
      Магнитный держатель для бит Milwaukee 4932352406, ShW1/4, 60 мм, 1 шт.

      Магнитный держатель для бит Milwaukee 4932352406, ShW1/4, 60 мм, 1 шт.

      405 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000032714

      Характеристики

      Производитель
      		Milwaukee
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Тип оснастки
      		держатель для бит
      Размер посадки на инструмент
      		1/4 дюйма Male HEX
      Все характеристики
      405 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Магнитный держатель Milwaukee 4932352406 изготовлен из высокопрочной стали и прошел термообработку, что обеспечивает его особую прочность при тяжелых условиях работы. Сильный магнит в наконечнике надежно удерживает оснастку. 

        Преимущества

        • Конструкционная сталь и термообработка для максимальной прочности и эластичности
        • Конструкция из высокопрочной стали выдерживает неправильное использование
        • Прочный магнитный наконечник для безопасного захвата