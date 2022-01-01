Магнитный держатель для бит Milwaukee 4932352406, ShW1/4, 60 мм, 1 шт.

Преимущества

Конструкционная сталь и термообработка для максимальной прочности и эластичности

Конструкция из высокопрочной стали выдерживает неправильное использование

Прочный магнитный наконечник для безопасного захвата

Магнитный держатель Milwaukee 4932352406 изготовлен из высокопрочной стали и прошел термообработку, что обеспечивает его особую прочность при тяжелых условиях работы. Сильный магнит в наконечнике надежно удерживает оснастку.