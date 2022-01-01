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Набор бит Milwaukee Shockwave 4932430905, 33 шт.
3 590 ₽
Наборы бит
    Набор бит Milwaukee Shockwave 4932430905, 33 шт.
    Арт. О00000032765
    Набор бит Milwaukee Shockwave 4932430905, 33 шт.
    Набор бит Milwaukee Shockwave 4932430905, 33 шт.
      Набор бит Milwaukee Shockwave 4932430905, 33 шт.
      Набор бит Milwaukee Shockwave 4932430905, 33 шт.

      Набор бит Milwaukee Shockwave 4932430905, 33 шт.

      3 590 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 230 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000032765

      Характеристики

      Производитель
      		Milwaukee
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Вес, кг
      		0.52
      Особенности бит
      		держатель бит, футляр
      Все характеристики
      3 590 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 230 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Набор бит SHOCKWAVE 33 шт. Milwaukee 4932430905 подходит для работ с импульсным гайковертом по закручиванию.

        Преимущества

        • Насадки изготовлены из конструкционной стали - это специальная формула Milwaukee®, которая позволяет сделать насадки более устойчивыми к воздействию ударов
        • Уменьшенное давление на наконечник при работе. Насадки прошли специальную термообработку
        • Поставляются в практичном пластиковым футляре