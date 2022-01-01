Набор бит со сверлами Milwaukee Shockwave 4932430908, 40 шт.
Арт. О00000032768
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Вес, кг
|0.64
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Особенности бит
|держатель бит
- Набор бит со сверлами SHOCKWAVE 40 шт. Milwaukee 4932430908 подходит для работ с импульсным гайковертом по закручиванию, а также для сверления в металле.
Преимущества
- Насадки изготовлены из конструкционной стали - это специальная формула Milwaukee®, которая позволяет сделать насадки более устойчивыми к воздействию ударов
- Уменьшенное давление на наконечник при работе. Насадки прошли специальную термообработку
- Поставляются в практичном пластиковым футляре