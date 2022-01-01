Набор бит со сверлами Milwaukee Shockwave 4932430908, 40 шт.

Преимущества

Насадки изготовлены из конструкционной стали - это специальная формула Milwaukee®, которая позволяет сделать насадки более устойчивыми к воздействию ударов

Уменьшенное давление на наконечник при работе. Насадки прошли специальную термообработку

Поставляются в практичном пластиковым футляре

Набор бит со сверлами SHOCKWAVE 40 шт. Milwaukee 4932430908 подходит для работ с импульсным гайковертом по закручиванию, а также для сверления в металле.