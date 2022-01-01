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Набор бит со сверлами Milwaukee Shockwave 4932430908, 40 шт.
4 490 ₽
Наборы бит
    Набор бит со сверлами Milwaukee Shockwave 4932430908, 40 шт.
    Арт. О00000032768
    Набор бит со сверлами Milwaukee Shockwave 4932430908, 40 шт.
    Набор бит со сверлами Milwaukee Shockwave 4932430908, 40 шт.
      Набор бит со сверлами Milwaukee Shockwave 4932430908, 40 шт.
      Набор бит со сверлами Milwaukee Shockwave 4932430908, 40 шт.

      Набор бит со сверлами Milwaukee Shockwave 4932430908, 40 шт.

      4 490 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000032768

      Характеристики

      Производитель
      		Milwaukee
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Вес, кг
      		0.64
      Особенности бит
      		держатель бит
      Все характеристики
      4 490 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Набор бит со сверлами SHOCKWAVE 40 шт. Milwaukee 4932430908 подходит для работ с импульсным гайковертом по закручиванию, а также для сверления в металле.

        Преимущества

        • Насадки изготовлены из конструкционной стали - это специальная формула Milwaukee®, которая позволяет сделать насадки более устойчивыми к воздействию ударов
        • Уменьшенное давление на наконечник при работе. Насадки прошли специальную термообработку
        • Поставляются в практичном пластиковым футляре