Преимущества

Насадки изготовлены из конструкционной стали - это специальная формула Milwaukee®, которая позволяет сделать насадки более устойчивыми к воздействию ударов

Уменьшенное давление на наконечник при работе

Насадки прошли специальную термообработку

Поставляются в практичном пластиковым кейсе

Комплектация

Биты 25 мм - 1 x PH1; 2 x PH2; 1 x PH3

Биты 25 мм - 2 x PZ1; 3 x PZ2; 1 x PZ3

Биты 25 мм - 3 x TX10; 3 x TX15; 3 x TX20; 3 x TX25; 3 x TX30; 1 x TX40

Биты 25 мм - 1 x HEX 4 мм; 1 x HEX 5 мм

Биты 25 мм - 1 x SL 0,6х4,5; 1 x SL 0,8х5,5; 1 x SL 1.2х6.5

Биты 50 мм - 1 x PH1; 1 x PH2

Биты 50 мм - 1 x PZ1

Биты 50 мм - 1 x TX10; 1 x TX15; 1 x TX20; 1 x TX25; 1 x TX30

Биты 90 мм - 1 x PZ2

Биты 90 мм - 1 x TX20; 1 x TX25

Сверла с хвостовиком 1/4 Hex диаметром 3; 4; 5; 6 мм

Держатель бит 60 мм

Пластиковый кейс

Набор бит со сверлами Milwaukee SHOCKWAVE 4932430906, 48 шт. - подходит для работ с импульсным гайковертом по закручиванию, а также для сверления в металле.