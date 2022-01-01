Набор бит со сверлами Milwaukee Shockwave 4932430906, 48 шт.
Арт. О00000032766
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Вес, кг
|0.65
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Особенности бит
|держатель бит
- Набор бит со сверлами Milwaukee SHOCKWAVE 4932430906, 48 шт. - подходит для работ с импульсным гайковертом по закручиванию, а также для сверления в металле.
Преимущества
- Насадки изготовлены из конструкционной стали - это специальная формула Milwaukee®, которая позволяет сделать насадки более устойчивыми к воздействию ударов
- Уменьшенное давление на наконечник при работе
- Насадки прошли специальную термообработку
- Поставляются в практичном пластиковым кейсе
Комплектация
- Биты 25 мм - 1 x PH1; 2 x PH2; 1 x PH3
- Биты 25 мм - 2 x PZ1; 3 x PZ2; 1 x PZ3
- Биты 25 мм - 3 x TX10; 3 x TX15; 3 x TX20; 3 x TX25; 3 x TX30; 1 x TX40
- Биты 25 мм - 1 x HEX 4 мм; 1 x HEX 5 мм
- Биты 25 мм - 1 x SL 0,6х4,5; 1 x SL 0,8х5,5; 1 x SL 1.2х6.5
- Биты 50 мм - 1 x PH1; 1 x PH2
- Биты 50 мм - 1 x PZ1
- Биты 50 мм - 1 x TX10; 1 x TX15; 1 x TX20; 1 x TX25; 1 x TX30
- Биты 90 мм - 1 x PZ2
- Биты 90 мм - 1 x TX20; 1 x TX25
- Сверла с хвостовиком 1/4 Hex диаметром 3; 4; 5; 6 мм
- Держатель бит 60 мм
- Пластиковый кейс