Набор бит Milwaukee Shockwave 4932430907, 56 шт.
Арт. О00000032767
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Вес, кг
|0.51
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Особенности бит
|держатель бит
- Набор бит SHOCKWAVE 56 шт. Milwaukee 4932430907 подходит для работ с импульсным гайковертом по закручиванию.
Преимущества
- Насадки изготовлены из конструкционной стали - это специальная формула Milwaukee®, которая позволяет сделать насадки более устойчивыми к воздействию ударов
- Уменьшенное давление на наконечник при работе. Насадки прошли специальную термообработку
- Поставляются в практичном пластиковым футляре