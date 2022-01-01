Набор бит Milwaukee Shockwave 4932430907, 56 шт.

Преимущества

Насадки изготовлены из конструкционной стали - это специальная формула Milwaukee®, которая позволяет сделать насадки более устойчивыми к воздействию ударов

Уменьшенное давление на наконечник при работе. Насадки прошли специальную термообработку

Поставляются в практичном пластиковым футляре

Набор бит SHOCKWAVE 56 шт. Milwaukee 4932430907 подходит для работ с импульсным гайковертом по закручиванию.