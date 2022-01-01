Комплект магнитных отверток № 2 Milwaukee 4932471807, трехгранная рукоятка, 6 шт
Арт. О00000032789
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Вес, кг
|3.5
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Габариты, мм
|350х200х40
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- Набор магнитных отверток № 2 Milwaukee 4932471807 - предназначен для обслуживания резьбовых соединений. Шестигранный профиль стержней позволяет применять ключ в работе, где требуется повышенное усилие. Намагниченные наконечники обеспечивают удобную фиксацию крепежа. Это значительно упрощает работу в узких местах.
Преимущества
- Трехгранная рукоятка оптимизирована под максимальный комфорт пользователя и передачи высокого крутящего момента
- Перманентные идентификационные надписи позволяют быстро найти нужный инструмент
- Отверстие для быстрого присоединения к системе страховки
- Закаленные магнитные наконечники для максимальной прочности и удержания крепежа
- Трехгранный выступ на рукоятке предотвращает скатывание
- Шестигранный стержень для использования с ключом там, где необходимо повышенное усилие