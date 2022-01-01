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Комплект магнитных отверток № 2 Milwaukee 4932471807, трехгранная рукоятка, 6 шт
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Наборы отверток
    Комплект магнитных отверток № 2 Milwaukee 4932471807, трехгранная рукоятка, 6 шт
    Арт. О00000032789
    Комплект магнитных отверток № 2 Milwaukee 4932471807, трехгранная рукоятка, 6 шт
    Комплект магнитных отверток № 2 Milwaukee 4932471807, трехгранная рукоятка, 6 шт
      Комплект магнитных отверток № 2 Milwaukee 4932471807, трехгранная рукоятка, 6 шт
      Комплект магнитных отверток № 2 Milwaukee 4932471807, трехгранная рукоятка, 6 шт

      Комплект магнитных отверток № 2 Milwaukee 4932471807, трехгранная рукоятка, 6 шт

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000032789

      Характеристики

      Производитель
      		Milwaukee
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Вес, кг
      		3.5
      Габариты, мм
      		350х200х40
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Набор магнитных отверток № 2 Milwaukee 4932471807 - предназначен для обслуживания резьбовых соединений. Шестигранный профиль стержней позволяет применять ключ в работе, где требуется повышенное усилие. Намагниченные наконечники обеспечивают удобную фиксацию крепежа. Это значительно упрощает работу в узких местах.

        Преимущества

        • Трехгранная рукоятка оптимизирована под максимальный комфорт пользователя и передачи высокого крутящего момента
        • Перманентные идентификационные надписи позволяют быстро найти нужный инструмент
        • Отверстие для быстрого присоединения к системе страховки
        • Закаленные магнитные наконечники для максимальной прочности и удержания крепежа
        • Трехгранный выступ на рукоятке предотвращает скатывание
        • Шестигранный стержень для использования с ключом там, где необходимо повышенное усилие