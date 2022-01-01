Комплект магнитных отверток № 2 Milwaukee 4932471807, трехгранная рукоятка, 6 шт

Преимущества

Трехгранная рукоятка оптимизирована под максимальный комфорт пользователя и передачи высокого крутящего момента

Перманентные идентификационные надписи позволяют быстро найти нужный инструмент

Отверстие для быстрого присоединения к системе страховки

Закаленные магнитные наконечники для максимальной прочности и удержания крепежа

Трехгранный выступ на рукоятке предотвращает скатывание

Шестигранный стержень для использования с ключом там, где необходимо повышенное усилие

Набор магнитных отверток № 2 Milwaukee 4932471807 - предназначен для обслуживания резьбовых соединений. Шестигранный профиль стержней позволяет применять ключ в работе, где требуется повышенное усилие. Намагниченные наконечники обеспечивают удобную фиксацию крепежа. Это значительно упрощает работу в узких местах.