Набор магнитных отверток Milwaukee 4932471808, трехгранная рукоятка, 10 шт.
Арт. О00000032790
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Вес, кг
|5.5
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Габариты, мм
|350х320х40
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- Набор магнитных отверток Milwaukee 4932471808 предназначен для обслуживания резьбовых соединений. Стержни имеют шестигранный профиль для увеличения прилагаемого усилия с помощью ключа. Все модели имеют намагниченный наконечник для удобного доступа и фиксации крепежа в узких местах.
Преимущества
- Трехгранная рукоятка оптимизирована под максимальный комфорт пользователя и передачи высокого крутящего момента
- Перманентные идентификационные надписи позволяют быстро найти нужный инструмент
- Отверстие для быстрого присоединения к системе страховки
- Закаленные магнитные наконечники для максимальной прочности и удержания крепежа
- Трехгранный выступ на рукоятке предотвращает скатывание
- Шестигранный стержень для использования с ключом там, где необходимо повышенное усилие