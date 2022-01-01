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Набор магнитных отверток Milwaukee 4932471808, трехгранная рукоятка, 10 шт.
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Наборы отверток
    Набор магнитных отверток Milwaukee 4932471808, трехгранная рукоятка, 10 шт.
    Арт. О00000032790
    Набор магнитных отверток Milwaukee 4932471808, трехгранная рукоятка, 10 шт.
    Набор магнитных отверток Milwaukee 4932471808, трехгранная рукоятка, 10 шт.
      Набор магнитных отверток Milwaukee 4932471808, трехгранная рукоятка, 10 шт.
      Набор магнитных отверток Milwaukee 4932471808, трехгранная рукоятка, 10 шт.

      Набор магнитных отверток Milwaukee 4932471808, трехгранная рукоятка, 10 шт.

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000032790

      Характеристики

      Производитель
      		Milwaukee
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Вес, кг
      		5.5
      Габариты, мм
      		350х320х40
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Набор магнитных отверток Milwaukee 4932471808 предназначен для обслуживания резьбовых соединений. Стержни имеют шестигранный профиль для увеличения прилагаемого усилия с помощью ключа. Все модели имеют намагниченный наконечник для удобного доступа и фиксации крепежа в узких местах.

        Преимущества

        • Трехгранная рукоятка оптимизирована под максимальный комфорт пользователя и передачи высокого крутящего момента
        • Перманентные идентификационные надписи позволяют быстро найти нужный инструмент
        • Отверстие для быстрого присоединения к системе страховки
        • Закаленные магнитные наконечники для максимальной прочности и удержания крепежа
        • Трехгранный выступ на рукоятке предотвращает скатывание
        • Шестигранный стержень для использования с ключом там, где необходимо повышенное усилие