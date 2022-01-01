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Комплект магнитных отверток Milwaukee 4932472003 трехгранная рукоятка, пластиковый кейс, 12 шт.
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Наборы отверток
    Комплект магнитных отверток Milwaukee 4932472003 трехгранная рукоятка, пластиковый кейс, 12 шт.
    Арт. О00000032791
    Комплект магнитных отверток Milwaukee 4932472003 трехгранная рукоятка, пластиковый кейс, 12 шт.
    Комплект магнитных отверток Milwaukee 4932472003 трехгранная рукоятка, пластиковый кейс, 12 шт.
    Комплект магнитных отверток Milwaukee 4932472003 трехгранная рукоятка, пластиковый кейс, 12 шт.
      Комплект магнитных отверток Milwaukee 4932472003 трехгранная рукоятка, пластиковый кейс, 12 шт.
      Комплект магнитных отверток Milwaukee 4932472003 трехгранная рукоятка, пластиковый кейс, 12 шт.
      Комплект магнитных отверток Milwaukee 4932472003 трехгранная рукоятка, пластиковый кейс, 12 шт.

      Комплект магнитных отверток Milwaukee 4932472003 трехгранная рукоятка, пластиковый кейс, 12 шт.

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000032791

      Характеристики

      Производитель
      		Milwaukee
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Вес, кг
      		5.7
      Габариты, мм
      		350x340x40
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Набор магнитных отверток Milwaukee 4932472003 предназначен для обслуживания резьбовых соединений. Все модели имеют намагниченный наконечник для удобного доступа и фиксации крепежа в узких местах. Набор поставляется в пластиковом кейсе, где каждый инструмент имеет свое отделение. Это обеспечивает бережное и надежное хранение.

        Преимущества

        • Трехгранная рукоятка оптимизирована под максимальный комфорт пользователя и передачи высокого крутящего момента
        • Перманентные идентификационные надписи позволяют быстро найти нужный инструмент
        • Отверстие для быстрого присоединения к системе страховки
        • Закаленные магнитные наконечники для максимальной прочности и удержания крепежа
        • Трехгранный выступ на рукоятке предотвращает скатывание
        • Шестигранный стержень для использования с ключом там, где необходимо повышенное усилие