Комплект магнитных отверток Milwaukee 4932472003 трехгранная рукоятка, пластиковый кейс, 12 шт.
Арт. О00000032791
Комплект магнитных отверток Milwaukee 4932472003 трехгранная рукоятка, пластиковый кейс, 12 шт.
Арт. О00000032791
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Вес, кг
|5.7
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Габариты, мм
|350x340x40
- Набор магнитных отверток Milwaukee 4932472003 предназначен для обслуживания резьбовых соединений. Все модели имеют намагниченный наконечник для удобного доступа и фиксации крепежа в узких местах. Набор поставляется в пластиковом кейсе, где каждый инструмент имеет свое отделение. Это обеспечивает бережное и надежное хранение.
Преимущества
- Трехгранная рукоятка оптимизирована под максимальный комфорт пользователя и передачи высокого крутящего момента
- Перманентные идентификационные надписи позволяют быстро найти нужный инструмент
- Отверстие для быстрого присоединения к системе страховки
- Закаленные магнитные наконечники для максимальной прочности и удержания крепежа
- Трехгранный выступ на рукоятке предотвращает скатывание
- Шестигранный стержень для использования с ключом там, где необходимо повышенное усилие