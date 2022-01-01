Комплект магнитных отверток Milwaukee 4932472003 трехгранная рукоятка, пластиковый кейс, 12 шт.

Преимущества

Трехгранная рукоятка оптимизирована под максимальный комфорт пользователя и передачи высокого крутящего момента

Перманентные идентификационные надписи позволяют быстро найти нужный инструмент

Отверстие для быстрого присоединения к системе страховки

Закаленные магнитные наконечники для максимальной прочности и удержания крепежа

Трехгранный выступ на рукоятке предотвращает скатывание

Шестигранный стержень для использования с ключом там, где необходимо повышенное усилие

Набор магнитных отверток Milwaukee 4932472003 предназначен для обслуживания резьбовых соединений. Все модели имеют намагниченный наконечник для удобного доступа и фиксации крепежа в узких местах. Набор поставляется в пластиковом кейсе, где каждый инструмент имеет свое отделение. Это обеспечивает бережное и надежное хранение.