Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Набор бит Milwaukee Shockwave 4932430850, PH1, 25мм, 2 шт.
110 ₽
Наборы бит
    Набор бит Milwaukee Shockwave 4932430850, PH1, 25мм, 2 шт.
    Арт. О00000032715
    Набор бит Milwaukee Shockwave 4932430850, PH1, 25мм, 2 шт.
    Набор бит Milwaukee Shockwave 4932430850, PH1, 25мм, 2 шт.
      Набор бит Milwaukee Shockwave 4932430850, PH1, 25мм, 2 шт.
      Набор бит Milwaukee Shockwave 4932430850, PH1, 25мм, 2 шт.

      Набор бит Milwaukee Shockwave 4932430850, PH1, 25мм, 2 шт.

      110 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000032715

      Характеристики

      Производитель
      		Milwaukee
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Вес, кг
      		0.02
      Совместимость
      		шуруповёрт, гайковёрт
      Все характеристики
      110 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Насадка SHOCKWAVE Milwaukee 4932430850 предназначена для работы с ударными шуруповертами и гайковертами при монтаже/демонтаже крепежа имеющего шлиц PH1.

        Преимущества

        • Изготавливается из запатентованного сплава Impact duty
        • Компрессионный кованый наконечник обеспечивает отличную посадку в головке винта