Бита Milwaukee Shockwave 4932430858, PH3, 50 мм
Арт. О00000032721
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Вес, кг
|0.02
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Совместимость
|шуруповёрт, гайковёрт
- Насадка SHOCKWAVE Milwaukee 4932430858 подходит для работ с импульсным гайковертом по закручиванию.
Преимущества
- Насадка изготовлена из конструкционной стали - это специальная формула Milwaukee®, которая позволяет сделать насадки более устойчивыми к воздействию ударов
- Уменьшенное давление на наконечник при работе
- Насадка прошла специальную термообработку