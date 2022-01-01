Бита Milwaukee Shockwave 4932430858, PH3, 50 мм

Преимущества

Насадка изготовлена из конструкционной стали - это специальная формула Milwaukee®, которая позволяет сделать насадки более устойчивыми к воздействию ударов

Уменьшенное давление на наконечник при работе

Насадка прошла специальную термообработку

Насадка SHOCKWAVE Milwaukee 4932430858 подходит для работ с импульсным гайковертом по закручиванию.