Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Бита Milwaukee Shockwave 4932430858, PH3, 50 мм
130 ₽
Биты крестовые PH
    Бита Milwaukee Shockwave 4932430858, PH3, 50 мм
    Арт. О00000032721
    Бита Milwaukee Shockwave 4932430858, PH3, 50 мм
    Бита Milwaukee Shockwave 4932430858, PH3, 50 мм
    Бита Milwaukee Shockwave 4932430858, PH3, 50 мм
    Бита Milwaukee Shockwave 4932430858, PH3, 50 мм
      Бита Milwaukee Shockwave 4932430858, PH3, 50 мм
      Бита Milwaukee Shockwave 4932430858, PH3, 50 мм
      Бита Milwaukee Shockwave 4932430858, PH3, 50 мм
      Бита Milwaukee Shockwave 4932430858, PH3, 50 мм

      Бита Milwaukee Shockwave 4932430858, PH3, 50 мм

      130 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 9 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 1 009 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, бесплатно
      Арт. О00000032721

      Характеристики

      Производитель
      		Milwaukee
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Вес, кг
      		0.02
      Совместимость
      		шуруповёрт, гайковёрт
      Все характеристики
      130 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 9 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 1 009 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, бесплатно
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Насадка  SHOCKWAVE Milwaukee 4932430858 подходит для работ с импульсным гайковертом по закручиванию.

        Преимущества

        • Насадка изготовлена из конструкционной стали - это специальная формула Milwaukee®, которая позволяет сделать насадки более устойчивыми к воздействию ударов
        • Уменьшенное давление на наконечник при работе
        • Насадка прошла специальную термообработку