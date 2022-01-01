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Бита Milwaukee Shockwave 4932430865, PZ2, 50 мм
125 ₽
Биты крестовые PZ
    Бита Milwaukee Shockwave 4932430865, PZ2, 50 мм
    Арт. О00000032724
    Бита Milwaukee Shockwave 4932430865, PZ2, 50 мм
    Бита Milwaukee Shockwave 4932430865, PZ2, 50 мм
      Бита Milwaukee Shockwave 4932430865, PZ2, 50 мм
      Бита Milwaukee Shockwave 4932430865, PZ2, 50 мм

      Бита Milwaukee Shockwave 4932430865, PZ2, 50 мм

      125 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000032724

      Характеристики

      Производитель
      		Milwaukee
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Вес, кг
      		0.02
      Совместимость
      		шуруповёрт, гайковёрт
      Все характеристики
      125 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Насадка  SHOCKWAVE Milwaukee 4932430865 подходит для работ с импульсным гайковертом по закручиванию.

        Преимущества

        • Насадка изготовлена из конструкционной стали - это специальная формула Milwaukee®, которая позволяет сделать насадки более устойчивыми к воздействию ударов
        • Уменьшенное давление на наконечник при работе. Насадка прошла специальную термообработку