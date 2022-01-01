Преимущества

Открывающееся одной рукой лезвие

Встроенный крюк для вспарывания

Быстрая безинструментальная замена лезвия

Прорезь для зачистки проводов

Тонкая конструкция корпуса, инструмент легко помещается в кармане

Поясная клипса для простоты хранения

Нож складной Milwaukee FASTBACK 4932471357 многофункциональный - прост и удобен в использовании. Складная конструкция безопасна для транспортировки и хранения. Данная модель оснащена функцией быстрой смены лезвий без дополнительного инструмента. Это существенно экономит время во время работы.