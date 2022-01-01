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Нож складной Milwaukee FASTBACK 4932471357 многофункциональный
1 510 ₽
Канцелярские ножи
    Нож складной Milwaukee FASTBACK 4932471357 многофункциональный
    Арт. О00000032803
    Нож складной Milwaukee FASTBACK 4932471357 многофункциональный
    Нож складной Milwaukee FASTBACK 4932471357 многофункциональный
      Нож складной Milwaukee FASTBACK 4932471357 многофункциональный
      Нож складной Milwaukee FASTBACK 4932471357 многофункциональный

      Нож складной Milwaukee FASTBACK 4932471357 многофункциональный

      1 510 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 320 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. О00000032803

      Характеристики

      Производитель
      		Milwaukee
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Защитная упаковка
      		Нет
      Набор
      		Нет
      Все характеристики
      1 510 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 320 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Нож складной Milwaukee FASTBACK 4932471357 многофункциональный - прост и удобен в использовании. Складная конструкция безопасна для транспортировки и хранения. Данная модель оснащена функцией быстрой смены лезвий без дополнительного инструмента. Это существенно экономит время во время работы.

        Преимущества

        • Открывающееся одной рукой лезвие
        • Встроенный крюк для вспарывания
        • Быстрая безинструментальная замена лезвия
        • Прорезь для зачистки проводов
        • Тонкая конструкция корпуса, инструмент легко помещается в кармане
        • Поясная клипса для простоты хранения