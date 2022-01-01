Нож складной Milwaukee FASTBACK 4932471357 многофункциональный
Арт. О00000032803
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|США
|
Защитная упаковка
|Нет
|
Набор
|Нет
С этим товаром смотрят
- Нож складной Milwaukee FASTBACK 4932471357 многофункциональный - прост и удобен в использовании. Складная конструкция безопасна для транспортировки и хранения. Данная модель оснащена функцией быстрой смены лезвий без дополнительного инструмента. Это существенно экономит время во время работы.
Преимущества
- Открывающееся одной рукой лезвие
- Встроенный крюк для вспарывания
- Быстрая безинструментальная замена лезвия
- Прорезь для зачистки проводов
- Тонкая конструкция корпуса, инструмент легко помещается в кармане
- Поясная клипса для простоты хранения