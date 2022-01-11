Преимущества

Открывающееся одной рукой лезвие

Встроенный крюк для вспарывания

Быстрая безинструментальная замена лезвия

Прорезь для зачистки проводов

Тонкая конструкция корпуса, инструмент легко помещается в кармане

Поясная клипса для простоты хранения

Нож с отсеком для хранения лезвий

Нож Milwaukee FASTBACK 4932471358 м/ф складной с отсеком для хранения лезвий - прост и удобен в использовании. Складная конструкция безопасна для транспортировки и хранения. Данная модель оснащена специальным отсеком для хранения лезвий. Это обеспечивает быстрый доступ к ним и существенно экономит время во время работы.