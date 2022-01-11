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Нож Milwaukee FASTBACK 4932471358 м/ф складной с отсеком для хранения лезвий
5.0
1
1 830 ₽
Складные ножи
    Нож Milwaukee FASTBACK 4932471358 м/ф складной с отсеком для хранения лезвий
    Арт. О00000032804
    5.0
    1
    Нож Milwaukee FASTBACK 4932471358 м/ф складной с отсеком для хранения лезвий
    Нож Milwaukee FASTBACK 4932471358 м/ф складной с отсеком для хранения лезвий
      Нож Milwaukee FASTBACK 4932471358 м/ф складной с отсеком для хранения лезвий
      Нож Milwaukee FASTBACK 4932471358 м/ф складной с отсеком для хранения лезвий

      Нож Milwaukee FASTBACK 4932471358 м/ф складной с отсеком для хранения лезвий

      1 830 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 9 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 374 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. О00000032804
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Milwaukee
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Вес, кг
      		0.14
      Материал клинка
      		нержавеющая сталь
      Все характеристики
      1 830 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 9 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 374 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Нож Milwaukee FASTBACK 4932471358 м/ф складной с отсеком для хранения лезвий - прост и удобен в использовании. Складная конструкция безопасна для транспортировки и хранения. Данная модель оснащена специальным отсеком для хранения лезвий. Это обеспечивает быстрый доступ к ним и существенно экономит время во время работы.

        Преимущества

        • Открывающееся одной рукой лезвие
        • Встроенный крюк для вспарывания
        • Быстрая безинструментальная замена лезвия
        • Прорезь для зачистки проводов
        • Тонкая конструкция корпуса, инструмент легко помещается в кармане
        • Поясная клипса для простоты хранения
        • Нож с отсеком для хранения лезвий