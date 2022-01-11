Нож Milwaukee FASTBACK 4932471358 м/ф складной с отсеком для хранения лезвий
Арт. О00000032804
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Вес, кг
|0.14
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Материал клинка
|нержавеющая сталь
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- Нож Milwaukee FASTBACK 4932471358 м/ф складной с отсеком для хранения лезвий - прост и удобен в использовании. Складная конструкция безопасна для транспортировки и хранения. Данная модель оснащена специальным отсеком для хранения лезвий. Это обеспечивает быстрый доступ к ним и существенно экономит время во время работы.
Преимущества
- Открывающееся одной рукой лезвие
- Встроенный крюк для вспарывания
- Быстрая безинструментальная замена лезвия
- Прорезь для зачистки проводов
- Тонкая конструкция корпуса, инструмент легко помещается в кармане
- Поясная клипса для простоты хранения
- Нож с отсеком для хранения лезвий